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娛樂 最新消息

合作人氣女團LE SSERAFIM炸場 「超少女」火大喊不是超人跟班

米莉愛考克親自闢謠，「超少女」不是超人跟班。（華納兄弟提供）米莉愛考克親自闢謠，「超少女」不是超人跟班。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕DC工作室執行長詹姆斯岡恩擔任製片、《時尚惡女：庫伊拉》克雷格格里斯佩執導的全新DC宇宙電影《超少女》，正式展開宣傳攻勢，這回不只影迷關注，就連韓國人氣女團LE SSERAFIM也驚喜加入跨界合作，推出電影主題曲《CELEBRATION （SUPERGIRL VER.）》，掀起全球粉絲熱議，直呼「這組合太宇宙級」。

片方同步釋出合作音源與宣傳內容，將LE SSERAFIM近期推出的單曲《CELEBRATION》重新編曲升級，加入更強烈的電子節拍與宇宙感音色，使全新的「SUPERGIRL VER.」（超少女版）整體氣勢更加磅礡。歌曲主軸圍繞自信、無畏與突破極限的精神，也恰好呼應電影中「超少女」面對創傷與命運挑戰的核心設定，成為今年最受矚目的跨界合作之一。

除了音樂話題，飾演主角「超少女」的年輕女星米莉愛考克也在最新幕後花絮中火力全開，直接回應外界對角色的既定印象。她強調，超少女絕不是「活在超人陰影下的附屬角色」，更不是所謂的「跟班」，而是一位在極端環境中成長、充滿傷痕卻同時擁有強大爆發力的獨立英雄。

米莉表示：「有些人可能會以為她只是超人的跟隨者，但觀眾會看到的是一個完全不同、更加狂野且不可控的存在。」岡恩也補充，這版超少女是在一顆逐漸崩解的星球殘骸中長大，身邊的人接連死去，使她的性格與超人截然不同，「她不是克拉克肯特的延伸，而是一股更原始、更難以掌控的力量」。

同片演員傑森摩莫亞則幽默形容：「她不會等誰批准，她會直接出手。」從先前釋出的預告可見，劇情將從「超狗」氪普托遭遇襲擊展開，超少女被迫踏上橫跨宇宙的救援與復仇旅程，逐步走出創傷陰影，成為DC宇宙中最具野性與不確定性的全新英雄。

《超少女》以IMAX特製拍攝，將於6月24日包括2D、3D、IMAX、4DX、Ultra 4DX、SCREENX、Dolby Cinema· Dolby Vision Atmos等版本同步上映。

《超少女》幕後花絮：

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