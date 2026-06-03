不用飛日本也能挖寶 百年陶藝、會鳥叫的酒器現身職人工藝用品展

「日本職人工藝用品展」於誠品松菸24小時書店登場。（誠品提供）

〔記者許世穎／台北報導〕誠品生活松菸24小時書店即日起推出首檔「日本職人工藝用品展」，集結近500件來自日本各地的生活器物、工藝作品與設計選物，從百年陶瓷工藝、傳統織品到結合現代設計的生活小物，帶領民眾感受日本職人文化的細膩魅力，不用飛到日本，也能一次蒐集來自各地的職人工藝精品。

陶徳窯潑釉馬克杯。（誠品提供）

此次展覽特別邀集多個歷史悠久的日本品牌參展，其中傳承福島「大堀相馬燒」技藝的「京月窯」與「陶德窯」備受矚目，前者推出以富士山輪廓為靈感設計的富士山碗，將日本代表性的山岳景觀融入日常餐桌；後者則以全手工拉胚製作潑釉馬克杯，展現百年陶藝工法的獨特質感與溫度。

請繼續往下閱讀...

京月窯富士山碗，將日本代表性的山岳景觀融入日常餐桌。（誠品提供）

CEMENT PRODUCE DESIG 鳥鳴清酒器組，透過特殊結構設計，倒酒時會自然發出彷彿鳥鳴般的聲響。（誠品提供）

展場另一大亮點則是日本設計品牌「CEMENT PRODUCE DESIGN」打造的「鳥鳴清酒器」。這款作品復刻江戶時代流傳下來的生活智慧，透過特殊結構設計，倒酒時會自然發出彷彿鳥鳴般的聲響，讓品酒過程增添趣味與儀式感，也成為不少收藏愛好者關注的話題逸品。

來自岡山、擁有百年歷史的紡織品牌「高田織物」，則將日本傳統紋樣融入現代設計，推出零錢卡夾、筆帶等實用收納用品，兼具機能與美感，呈現傳統工藝與現代生活結合的魅力。

除了工藝器物，展覽也網羅多款風格選品。日本緞帶品牌「SEE OH! Ribbon」推出花草系列書籤，結合細膩雕刻與柔軟緞帶材質，垂墜設計彷彿真實植物綻放於書頁之間；大阪活版印刷品牌「Relieful」則帶來兼具設計感與環保概念的紙製畫框，讓居家佈置更加輕鬆有趣。

此外，以日本摺紙工藝為靈感打造的「Lecrest真皮零錢包」，出自奈良三宅町擁有百年手工棒球手套製作歷史的工坊，極薄且一體成型的設計展現精湛皮革工藝；而運用90年工業光學鍍膜技術打造的「illumiiro yura glass轉轉杯」，則會隨著角度與光線變化呈現流動光澤，宛如將極光收藏進杯中，成為展場最吸睛的夢幻逸品之一。

除了選物展覽，誠品松菸24小時書店也將於6月11日至25日連續三週舉辦主題沙龍活動，以「繁忙生活中的心理安定學」為主題，邀請作家兼諮商心理師李家雯、企業講師劉奕酉以及擁有超過158萬粉絲的「閱讀人」創辦人鄭俊德分享閱讀與紓壓心得，陪伴讀者在忙碌生活中找到讓身心沉澱的力量。

活動即日起至7月5日開展，期間單筆消費滿1500元還可現折100元，讓民眾在感受日本職人工藝之美的同時，也能將充滿故事與溫度的生活好物帶回家。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法