「80歲就該被送走？」柏林銀熊獎《藍色亞馬遜》預言高齡社會殘酷未來

〔記者許世穎／綜合報導〕當高齡化成為全球共同課題，如果有一天，政府認定長者不再具備生產力，要求他們集體搬離城市，社會將變成什麼模樣？榮獲第75屆柏林影展評審團大獎銀熊獎的巴西電影《藍色亞馬遜》，便以這樣近乎殘酷的反烏托邦設定，引發國際影壇熱烈討論。

由巴西導演蓋布瑞爾馬斯卡洛執導的《藍色亞馬遜》，描繪一個近未來的巴西社會。政府為了追求資源與生產力最大化，強制規定年滿80歲的公民遷往特定園區居住，將城市空間與資源留給年輕世代。看似理性的政策背後，卻隱藏對老年族群的排擠與歧視，也讓電影成為對高齡社會最尖銳的提問之一。

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《藍色亞馬遜》勇奪2025柏林影展評審團大獎男星羅德里哥桑托羅（左起）、導演馬斯卡洛和女主角丹妮絲溫柏格開心領獎。（海鵬提供）

該片在柏林影展大放異彩，一舉抱回評審團大獎銀熊獎、天主教人道精神獎以及《柏林晨報》讀者評審團獎三項大獎。當時擔任評審的范冰冰也對作品留下深刻印象，盛讚電影精準點出高齡化社會可能面臨的倫理困境，以富有想像力的故事包裹對現實社會的深刻反思，令人回味再三。

《藍色亞馬遜》敘述77歲的退休老師拒絕接受被社會拋棄的命運，執意踏入充滿未知的亞馬遜雨林，奪回生命與尊嚴的掌控權。（海鵬提供）

《藍色亞馬遜》故事主角是77歲退休教師特蕾莎，由巴西資深女星丹妮絲溫柏格飾演。失去丈夫後的她，不願接受被社會邊緣化的命運，決定踏上深入亞馬遜雨林的旅程，在未知與危險之中重新尋找生命價值，也試圖奪回屬於自己的尊嚴與自由。這趟旅程被不少影評人形容為一場逆向人生冒險，更被譽為現代版、勵志版《楢山節考》。

丹妮絲溫柏格細膩而充滿力量的演出，也讓她接連拿下墨西哥瓜達拉哈拉國際影展、古巴哈瓦那國際拉丁影展及金熊貓獎最佳女主角等三座影后殊榮。國際影迷網站《Letterboxd》更形容她是「最酷的阿嬤」，不少外媒也認為她成功塑造出近年最令人難忘的銀幕長者形象之一。

除了對社會議題的深刻描繪，《藍色亞馬遜》也充滿奇幻色彩。全片深入亞馬遜雨林拍攝，透過蜿蜒河道與壯麗景觀構築出神秘世界。其中一隻能分泌藍色黏液的蝸牛，更成為電影的重要象徵。牠緩慢前行，沿途留下藍色痕跡，而神秘液體甚至具有預見未來的能力，讓整部作品在現實與魔幻之間游走，展現獨特的魔幻寫實魅力。

導演蓋布瑞爾馬斯卡洛表示，電影最核心的命題其實是「尋找生命意義永遠不嫌晚」。在高齡化議題日益受到關注的今天，《藍色亞馬遜》不只是關於老年的故事，更是一部關於自由、尊嚴與人生選擇的寓言之作；電影將於6月17日在台上映。

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