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「沒有他就沒有周潤發！」香港戲劇教父辭世 高徒黃秋生、謝君豪痛悼恩師

黃秋生在社群放上恩師鍾景輝照片，沉痛悼念。（翻攝自黃秋生臉書）黃秋生在社群放上恩師鍾景輝照片，沉痛悼念。（翻攝自黃秋生臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港演藝界泰斗、人稱「King Sir」的鍾景輝今（3）日傳出辭世消息，享壽89歲。其姪兒鍾至權發表聲明證實，鍾景輝於今晨在家中睡夢中安詳離世，家屬目前正處理後事，喪禮及追思安排將於稍後公布。消息曝光後，香港影視與舞台劇界一片哀戚，不少演藝圈人士紛紛發文悼念。

鍾景輝被譽為香港現代戲劇的奠基者之一，擁有美國耶魯大學戲劇學院藝術碩士學位，返港後長年投入戲劇教育與表演藝術發展，曾出任香港演藝學院戲劇學院創院院長、香港戲劇協會首任會長，並獲頒香港特區政府銅紫荊星章、銀紫荊星章，以及香港藝術發展局終身成就獎。

提到鍾景輝對香港演藝圈最深遠的影響，莫過於培育無數影視人才。1970年代參與創辦TVB藝員訓練班時，他曾在面試中力排眾議，留下當時仍默默無聞的周潤發。據傳周潤發當年表現並不突出，差點遭到淘汰，但鍾景輝看見其獨特氣質與潛力，在關鍵時刻投下決定性的一票，讓周潤發得以進入訓練班，日後成為華語影壇最具代表性的巨星之一。這段往事多年來也被視為香港演藝圈最著名的伯樂與千里馬佳話。

鍾景輝桃李滿門，其中香港演藝學院首屆畢業生黃秋生聞訊後，第一時間在社群平台發文悼念恩師，寫下：「King Sir，我們帶著沉痛的心情，對您永遠思念，銘記著您的教誨，繼續在戲劇路上奮力前行。紀念桃李滿天下的萬世師表。」字裡行間盡是不捨。

1984年鍾景輝受邀出任香港演藝學院戲劇學院創院院長，黃秋生正是首屆學生。黃秋生曾多次表示，恩師所傳授的戲劇理論與表演方法，奠定了自己日後的演藝基礎。他更長年以演藝學院「大師兄」自居，並在2017年鍾景輝80歲壽宴上花費數小時撰寫講稿，更親自登台表演單口相聲為恩師賀壽，可見師徒情誼深厚。

另一位知名門生謝君豪同樣悲痛萬分。他透露自己與恩師同月同日生日，今年3月才剛一起慶生，平時也保持聯繫並經常探望對方。噩耗傳來時，謝君豪正在香港演藝學院歌劇院排練舞台劇《魔幻時刻》，而這個舞台正是他1986年入學第一年演出鍾景輝作品《風流劍客》的地方，讓他格外感慨。

謝君豪形容，鍾景輝不只是TVB資深演員，更是香港戲劇與影視界的開山宗師，在舞台劇與影視兩大領域都留下深遠影響。他更直言：「沒有King Sir，就沒有香港演藝學院，也沒有今日香港演藝界的格局。」並表示恩師能夠在睡夢中安詳離世，是最圓滿的告別方式，未來也將盡學生本分，全力協助處理相關後事。

從TVB藝員訓練班到香港演藝學院，從周潤發、黃秋生到謝君豪，鍾景輝用一生培育無數演藝人才，也深刻影響香港戲劇與影視發展。隨著這位一代宗師辭世，香港演藝圈也痛失最重要的推手之一。

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