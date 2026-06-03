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日本YTR尪想要孩子！陳天仁認離過婚留下陰影：還有必要生嗎？

陳天仁（右）與日籍老公談論生育計畫時，坦言對前段婚姻仍留下陰影。（翻攝自IG）陳天仁（右）與日籍老公談論生育計畫時，坦言對前段婚姻仍留下陰影。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「象迷娘」陳天仁3月閃嫁日本YouTuber「一樹」河村一樹，夫妻共同經營YouTube頻道分享婚後生活，2人近日一起爬象山時聊到生育計畫，一樹坦言非常喜歡小孩，希望未來能擁有自己的孩子，不過曾有過一段婚姻的陳天仁卻直言，過去育兒與婚姻經歷讓她留下陰影，甚至忍不住自問「還有必要生小孩嗎？」

陳天仁2021年與男星周孝安奉子成婚，育有1女椒椒，婚姻維持約2年便畫下句點。談到是否再生孩子時，陳天仁坦言自己原本一直認為未來至少會有2個以上的小孩，但經歷過婚姻與育兒的磨合後，開始變得更加謹慎，她表示每當想到過去曾經歷的辛苦與壓力，就會忍不住思考，「還有必要生小孩嗎？」

不過，陳天仁也透露自己之所以願意重新考慮生育，是因為一樹的個性讓自己感到安心，她認為老公體貼、穩定，也很懂得提供情緒價值，即使未來因懷孕、生產變得狼狽，一樹也一定會陪伴她一起面對。陳天仁笑說，目前唯一害怕的其實只有生產的疼痛，但仍願意再生1個孩子；聽到陳天仁願意再生育，一樹當場感動不已，甚至希望能在明年迎接新生命。

除了生育話題外，夫妻倆也分享對椒椒的教育觀念，一樹坦言自己並非親生父親，因此還在摸索與椒椒相處的角色定位；陳天仁則暖心鼓勵老公，認為他不需要承擔嚴厲管教的角色，反而是家中不可或缺的調和者，更透露自從一樹加入母女生活後，椒椒的情緒變得更加穩定，讓一家3口的關係愈來愈融洽。

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