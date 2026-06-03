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高鐵鄰座脫鞋飄鹹魚味 呂文婉禮貌換座遭網暴公審

高鐵閃脫鞋鹹魚男換位，呂文婉反遭拍照公審。（翻攝自臉書）高鐵閃脫鞋鹹魚男換位，呂文婉反遭拍照公審。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深媒體人呂文婉平日喜愛在社群平台分享生活點滴。昨（2）日，她有感而發地在臉書吐露一段過去的辛酸往事，回憶起自己曾因高鐵上的一場插曲遭人發文公審，無奈留下一句「人在江湖走誰能不挨刀」的感嘆，引發不少網友共鳴。

呂文婉透露，當時她結束南部的工作，一整天下來早已筋疲力竭，直到晚上九點多才搭上從左營回台北的高鐵。本想利用車程閉目養神，不料剛坐下就碰上鄰座男乘客的誇張行徑。對方不僅當眾脫下球鞋、大剌剌地翹腳，讓空氣中頓時瀰漫著一陣「鹹魚味」，更不斷用力擤鼻涕，導致座位小桌板上的衛生紙直接堆成一座小山。

呂文婉高鐵遇鳥事被公審。（翻攝自臉書）呂文婉高鐵遇鳥事被公審。（翻攝自臉書）

面對如此令人困擾的舉動，呂文婉展現高EQ，當下並未當面與對方發生衝突，而是選擇在站務人員經過時，禮貌性地提出更換座位的需求。本以為事情就此落幕，沒想到半夜回到台北家裡時，臉書卻突然跳出一則公開標記她的貼文。

原來，該名男乘客第一時間就認出了她的公眾人物身份，非但沒有反省自身行為，反而惡人先告狀，在網路上發文酸她「跩什麼跩」、「對號座還挑位子」，甚至直接為她貼上標籤，高調狠酸：「這就是藝人私底下的真面目。」

莫名成為箭靶的呂文婉，坦言當時忍不住反問：「請問，我到底招誰惹誰了？」她透露，自己剛開始遇到這種事真的很走心、很難受，但後來逐漸想通了，直言：「有些人根本沒心了解事情全貌，只想急著下判斷；有些人充其量只是想把自己的情緒，發洩到別人身上。」

走過輿論的風風雨雨，呂文婉也大方分享如今的心境：「人在江湖走，誰能不挨刀？是麻痺了，也是想開了！愛怎麼講，就隨他去吧！」她認為，雖然難杜悠悠眾口，但卻能決定自己要不要把那些話放進心裡，並以此勉勵自己與同樣深陷自媒體渲染困擾的歌手楊哲，「不要活在別人的嘴裡，把自己的日子過好，把家人照顧好，比什麼都重要。」

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