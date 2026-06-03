南韓直播主遭3.5噸貨車撞死... 150名觀眾在線目睹

南韓直播圈傳出震撼噩耗，直播主遭遇死亡車禍。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓直播圈傳出震撼噩耗。一名過去有黑幫背景、後來轉型成網路直播主的BJ A某，竟在進行「釜山騎到首爾」挑戰直播時，於鏡頭前遭遇死亡車禍，可怕的是，當時有約150名觀眾在線收看，消息震驚韓網。

據韓媒報導，A某2日下午在慶尚北道尚州市一帶，騎自行車行經25號國道時，遭後方3.5噸貨車撞上。當時他正進行為期3天的自行車縱走任務，目標是從釜山一路騎到首爾，若成功完成便可獲得收益。沒想到任務還沒結束，就發生無法挽回的意外。

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事發時，A某並非單獨上路，旁邊還有SUV負責護送自行車隊，但貨車仍接連撞上自行車與護送車。A某被送醫時已是外傷性心跳停止狀態，最後不幸身亡；SUV駕駛也受到重傷，目前仍在醫院治療。

更讓人毛骨悚然的是，事故當下直播仍在進行，約150名觀眾親眼見證突發意外。韓網不少人震驚留言：「原本以為只是一般挑戰直播，沒想到變成最後畫面」、「太可怕了」、「戶外任務直播真的該更重視安全」。

警方目前初步研判，事故可能與貨車駕駛疏忽有關，已著手調閱行車紀錄器與目擊者證詞，釐清完整事發經過。

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