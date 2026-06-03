出道18年還在巔峰 SHINee劇透20週年企劃

SHINee推出最新迷你專輯《Atmos》。（SM Entertainment提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓男團SHINee時隔一年，帶著第六張迷你專輯《Atmos》正式回歸，新作一上線展現驚人號召力，火速登上16個地區iTunes專輯榜冠軍，並打進全球34個地區排行榜前十名，再次證明「SHINee就是SHINee」。

回歸前夕，SHINee才剛在首爾舉辦第八次單獨演唱會，與粉絲一起慶祝出道18週年。更讓SHINee World（官方粉絲名）驚喜的是，成員現場宣布啟動全新「The Trilogy」演唱會系列企劃，從今年一路延續到2028年出道20週年。《The Trilogy II》更已預告將於2027年登場，讓粉絲直呼：「原來幸福已經被安排到20週年了！」

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SHINee希望每年持續與粉絲見面。（SM Entertainment提供）

談到這次回歸，溫流透露，雖然成員近年忙於個人活動，但大家始終有個共同目標，就是每年都能以SHINee的身份和粉絲見面。珉豪則形容《Atmos》是一張兼具感性與SHINee色彩的作品；KEY笑說這次依然拚盡全力準備，尤其MV久違到戶外拍攝，讓他印象特別深刻。泰民更透露，第一次聽到主打歌《Atmos》時，就被歌曲清爽夢幻的氛圍深深吸引，覺得非常適合作為這次回歸的代表作品。

《Atmos》以電子浩室曲風為基底，結合夢幻感十足的旋律與輕盈節奏，描繪戀愛時彷彿漂浮在空氣中的悸動情緒。歌曲由長年打造SHINee經典作品的王牌製作人KENZIE填詞，加上Andrew Choi共同創作，再次展現SHINee獨有的成熟魅力與音樂質感。《Atmos》已在台數位發行。

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