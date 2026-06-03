巴比退團原因才曝光 VERA又有人開腔：誰不想單飛啊

VERA挑戰出道最難舞蹈。（踢帕娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團VERA成軍4年，主唱巴比日前因健康因素退團，Nelson、孟維、蔡朕、學文及藍弟如今以五人編制推出新歌。談及巴比離團，成員們今天受訪時仍獻上滿滿祝福。剛退伍的學文還開玩笑表示：「巴比有抱著我哭，沒事沒事，而且誰不想單飛啊。」坦言過去也曾萌生退團念頭。

學文透露：「其實在巴比退團之前，我曾跟公司提過兩次想離開。」他表示，那段時間工作相當忙碌，一年只能回家兩次，隨著父母年紀漸長，讓他開始思考是否該多花時間陪伴家人，「那時候甚至想離開演藝圈，去體驗平凡人的生活。」不過最後仍因對團體的感情選擇留下，「我希望這個名字能一直存在大家眼前，這也是我對團體的一份羈絆。」

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VERA推出新歌《殺死我 用你的溫柔》，一改過去擅長的電音舞曲風格，首度挑戰搖滾曲風。談到新歌，成員們異口同聲表示：「這是一首充滿窒息感的歌，因為舞蹈很難，演唱也很難。」這次特別邀請曾多次擔任百事可樂廣告舞蹈總監的王守婕操刀，以國際級規格要求團員，讓舞蹈難度大幅提升，成為VERA出道以來最具挑戰性的群舞作品。

VERA坦言，學習新舞蹈時遇上出道以來最大的瓶頸，不僅頻頻跳錯，甚至有成員當場崩潰落淚。團員表示，最困難的部分在於必須一邊唱一邊跳，加上節奏緊湊，體力消耗遠超過以往，「跟過去的作品相比，真的累很多。」

談到《殺死我 用你的溫柔》的核心概念，VERA認為：「做自己就是我們的溫柔。」成員們表示，當心情低落時，能被彼此接住、陪伴，就是最真實的溫柔。學文則分享，由於自己是金牛座、個性較為倔強，創作遇到瓶頸時不太習慣向大家傾訴，「會擔心造成成員的困擾。」

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