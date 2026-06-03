時代少年團錄影出事！《你好星期六》大混戰釀骨裂 粉絲怒吼：公開醫療報告

丁程鑫驚傳骨裂，《你好星期六》大混戰14人互推壓底受傷。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國人氣男團「時代少年團」成員丁程鑫，日前在錄製熱門綜藝節目《你好星期六》時發生意外。當時在多達14人的推手混戰遊戲中，現場因擠壓陷入混亂，丁程鑫不慎被壓在人堆最下方，導致左手無名指強力受壓而骨裂，同場女星李小冉也撞傷頭部。敬業的丁程鑫當下並未中斷拍攝，反而堅持錄完整場節目，直到最後的懲罰環節才前往醫院治療，隨後也宣布缺席隔日的錄影行程。

這起受傷事件隨即引發粉絲強烈不滿與輿論撻伐。外界砲轟節目組的遊戲設計存在嚴重安全隱患，且第一時間發布的聲明內容避重就輕，不僅未提及「骨裂」傷勢，更缺乏公開道歉的誠意。眼見風波擴大，節目組直到今日上午才再度發表聲明，正式向丁程鑫表達深切歉意，並承諾未來將全面檢討並優化遊戲環節的安全性。

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丁程鑫報平安仍難澆粉絲怒火。（翻攝自微博）

儘管丁程鑫已透過個人微博發文向粉絲報平安，表示目前治療過程順利，但愛偶像心切的粉絲們依舊無法買單，並對節目組正式提出三大訴求。粉絲要求節目組必須公開完整的醫療診斷報告以透明化傷勢，並針對高風險遊戲設計與安全措施不當進行公開道歉與規範修正，同時也應針對因丁程鑫缺席而導致粉絲退票、交通與住宿等經濟損失，給予實質且合理的補償方案。

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