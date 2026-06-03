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娛樂 最新消息

6年的約定想起疫情期惡夢 鼓鼓守諾宣布「好康」

鼓鼓將實現與歌迷的約定，透過戶外演唱會交流。（相信音樂提供）鼓鼓將實現與歌迷的約定，透過戶外演唱會交流。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕近期畢業季，學生可以正常參加畢業典禮，民眾生活也一切如常，喜歡音樂的朋友幾乎週週都有演唱會可看，但回想起疫情期間，很多學生連畢業典禮都沒了，很多演出活動也取消。「鼓鼓」呂思緯也曾因為疫情影響，在演出前兩天臨時取消活動，成為他心中一個遺憾，還好近期他推出新專輯，也有機會彌補這遺憾，開心宣布將免費開唱與歌迷同歡。

鼓鼓推出新專輯《Vitamin G》，也宣布7月18日晚上7點將在台北信義區香堤大道廣場舉辦專輯同名演唱會，希望能把新歌唱好唱滿，和粉絲分享音樂成果。

鼓鼓開心宣布將舉辦新專輯演唱會，邀請粉絲免費欣賞。（相信音樂提供）鼓鼓開心宣布將舉辦新專輯演唱會，邀請粉絲免費欣賞。（相信音樂提供）

6年前鼓鼓曾計畫在信義香堤大道廣場舉辦《蟲洞》概念專輯演唱會，當時不僅樂手團隊早已完成排練，就連演出道具、舞台內容也都準備就緒，沒想到卻因疫情升溫，最終忍痛在演出前兩天宣布取消，成為他心中一直留有遺憾的演出。事過境遷，鼓鼓決定今年夏天重返同個場地開唱，完成和歌迷的約定。

開唱之前，鼓鼓將先在6月6日下午3點前往高雄星巴克博愛華夏門市舉辦「Vitamin G 夏日咖啡好友會」，除了親自沖泡不同風味的咖啡特調，也會帶來與台北、台中前兩場不同的演出歌單。

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