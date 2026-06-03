潮台北8月底登場 TMEX引進日泰越國家級單位

台北市副市長林奕華指出，今年活動將注重在演唱會經濟、產業趨勢與城市行動三大核心，潮台北就是一個國際平台，讓國際走到台北，也讓台北的歌手、樂團可以走向國際舞台。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕「潮台北TRENDY TAIPEI 」將在8月22日到9月6日登場，今天首波卡司公布，包含楊乃文、陳嫺靜、告五人及五月天瑪莎限定組合，含有韓國的HYUKOH，以及日本人氣團體ATARASHII GAKKO!。台北市副市長林奕華指出，今年活動將注重在演唱會經濟、產業趨勢與城市行動三大核心，潮台北就是一個國際平台，讓國際走到台北，也讓台北的歌手、樂團可以走向國際舞台。

今年策展團隊由TMEX策展領航員黃韻玲，以及音樂唱作人范曉萱、五月天 瑪莎、顏社 KAO!INC.主理人迪拉胖、「WOOZI STUDIO」物子巡演工作室、Taiwanese Waves 創辦人嚴敏、Good Show Lab 創辦人劉柏君共6位。

請繼續往下閱讀...

「潮台北TRENDY TAIPEI 」將在8月22日到9月6日登場，今天首波卡司公布，包含包含楊乃文、陳嫺靜、告五人及五月天瑪莎限定組合，含有韓國的HYUKOH，以及日本人氣團體ATARASHII GAKKO!。（記者孫唯容攝）

林奕華副市長表示，在「演唱會經濟」方面，讓音樂能量不僅止於大型場館，更將觸角延伸至街區巷弄的共26間Live House與各個角落，讓音樂融入市民的日常生活，期盼以此帶動周邊消費與觀光產值，展現台北流動且多元的文化節奏。在「產業趨勢」方面，持續搭建與國際接軌的橋梁，透過重量級國際論壇講者與舉辦創業匯聚等活動，邀請海內外業界領袖共同探討未來的潮流趨勢與商機媒合。在「城市行動」方面，今年的規劃更加精緻且深入在地，邀請了北市藝文展演空間與跨界夥伴，從台北指標性舞台，到松山文創園區、當代藝術館、新北投車站及電影主題公園等街頭巷尾的精彩活動，要讓台北的夜晚與白天一樣精彩充沛。

董事長梁序倫說明，今年「台北音樂博覽會（TMEX）」持續以兼具產業交流與大眾參與的B2B2C國際平台為定位，並以「科技」與「永續」為今年度亮點主軸，透過場域資源與策展能量，串聯音樂產業上、中、下游資源，預計邀集超過60家海內外音樂品牌與產業單位、超過100位國際產業人士與創作者參與。

梁序倫指出，為期四天的TMEX也將延續「品牌展覽、國際論壇、產業媒合、音樂演出」，透過國際論壇、現場演出觀摩、一對一商務媒合及品牌展示等形式，促進海內外產業交流與合作，國際音樂廠家最在意的是演出、媒合，這次預計將做到500場媒合、國際論壇，以及Open Studio電台等，同時探索AI、新興技術與產業創新如何拓展音樂創作與展演形式，並關注音樂產業回應環境與社會永續的更多可能。

梁序倫也介紹，今年TMEX預計邀集逾60家海內外音樂品牌與產業單位、超過100位國際產業人士與創作者參與，其中包含國家級單位、類似文策院的角色進駐，目前確認會參與的包含泰國、越南跟日本的單位會來這邊設攤位，其他國家也還在談，像是國際有名的音樂節Fuji Rock等，也會來到TMEX 。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法