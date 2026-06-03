學生時期不愛念書 58歲楊潔玫20頁台詞背到腦袋當機

楊潔玫赴高雄宣傳《大愛街2巷》。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊潔玫在大愛劇《大愛街2巷》飾演嚴正嵐的婆婆，她今（3日）南下高雄參與讀書會宣傳。角色「孟娟」是一位「嘴硬心軟」的退休老師，將職業慣性帶入家庭的矛盾與體悟，引發許多觀眾共鳴。

楊潔玫（中）在《大愛街2巷》飾演嚴正嵐的婆婆「孟娟」。（大愛電視提供）

楊潔玫劇中飾演的孟娟是一位退休老師，性格中帶有濃厚的職業印記，是一個「道理魔人」婆婆上身。她坦言「當老師有莫名的正義感，因為教學生要做對的事，看到不對的要去指導他」。

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楊潔玫（左）、孫其君（右）赴高雄宣傳《大愛街2巷》。（大愛電視提供）

這種舊觀念非常直接，不對就直說，甚至在劇中與李維維上演一段精彩的「教育」對手戲。劇中的婆婆凡事「按表操課」，而真實的楊潔玫竟然也是如此。她透露自己過去也是清單狂人，會為自己列出滿滿一張表，工作時有表，不工作也會列表。但現在的她學會放輕鬆，生活重心轉向烘焙，「現在可麗露、貝果什麼甜點都會做」，拍戲時劇組常能吃到她的愛心甜點，可惜孫其君因為沒對到戲而無緣品嚐。

楊潔玫在《大愛街2巷》飾演嚴正嵐的婆婆「孟娟」。（大愛電視提供）

楊潔玫即將邁入耳順之年，也有教大學生的經驗，她觀察到現代年輕人的相處模式要先像朋友，等到對方接受了才會認可。當學生知道她的資歷後很驚訝的對她說，「老師你演過這麼多的戲」，因為這份專業職業被認可，大家反而變得很願意聽她講道理。談到角色的轉變，楊潔玫深刻剖析，「劇中婆婆覺得她的經驗值是對的，想讓年輕人少走冤枉路，後來開始修正自己達到想要的效果」。真實生活中她也體悟到，與其要求別人，不如調整自己讓事情能做成比較重要，「現在與朋友相處，我會先觀察再用適合的方式切入，因為改變自己最簡單。」

楊潔玫在《大愛街2巷》飾演愛講道理的婆婆「孟娟」。（大愛電視提供）

這次《大愛街2巷》的拍攝規格讓楊潔玫大開眼界。過去進棚拍攝多為三面景，這次是「四面景」，變化非常多，也很省時，不像傳統進棚的概念。雖然是客串，台詞多達20幾頁，她笑說只能分段背，背到最後連角色姓什麼都忘了。她幽默自嘲，「從16歲拍到現在，可能因為學生時期不愛唸書，現在懲罰要背很多東西，連詩詞歌賦都要背。」

雖然劇中兒子侯彥西開甜點店，不過楊潔玫私下卻對劇中的「寬心中藥房」場景情有獨鍾。她透露自己會在中藥鋪拍照，「第二部電影《結婚》戲中就是中藥鋪的女兒，寬心中藥房的場景很喜歡，很有味道」。她最後強調，《大愛街2巷》是一部「輕喜劇不會一直說教」的作品，希望透過溫馨幽默的方式，帶給都會觀眾更多生活的啟發。

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