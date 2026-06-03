愛莉莎莎再拍片反擊！遭瑜伽大師控砍餐費「住骯髒家」親揭真相

愛莉莎莎（圖）稍早釋出第二支影片反擊拉傑。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽大師拉傑（Raj Karmayogi）近日因課程分潤爭議隔空交火，拉傑日前指控原本入住五星級凱撒飯店，卻遭改安排住進愛莉莎莎家中，甚至連早餐預算都被刪減。對此，愛莉莎莎今（3日）火速拍攝第2支影片反擊，強調對方完全扭曲事實，並親自還原住宿風波始末。

愛莉莎莎稍早透露，當時拉傑夫妻來台時原本被安排入住凱撒飯店，不過卻反映飯店窗戶無法打開、長時間吹冷氣讓身體不舒服，加上地毯材質容易引發過敏，拉傑的妻子也無法接受飯店提供的早餐，因此對住宿環境並不滿意。眼見自己精心安排的住宿不符需求，愛莉莎莎才想到將自家提供給拉傑夫妻入住，讓他們有陽台、廚房及較自在的生活空間。

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愛莉莎莎在影片中逐一回應拉傑的控訴。（組合照，翻攝自IG）

愛莉莎莎表示，當時拉傑的妻子對她家環境相當滿意，直誇風景漂亮、空間舒適，不過拉傑本人則認為她家條件太好，不好意思入住，因此最後仍選擇返回凱撒飯店。愛莉莎莎表示，後續團隊還特地協助將房型升級為行政套房，希望讓對方住得更舒服，強調相關說法完全顛倒事實，直言「誰會做這種白痴的事情？」駁斥拉傑所言「換住她骯髒的家」等指控。

至於遭控刪減早餐預算一事，愛莉莎莎也駁斥表示，升級後的方案本來就未包含早餐，因此改採實報實銷方式處理，只要拉傑用餐後再向團隊請款即可，並非外界所稱刻意刪減費用。她最後感嘆，當一個人能將所有事情完全扭曲成另一個版本時，會讓人感到非常無助，「你會多麼的helpless（無助）。」

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