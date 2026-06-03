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娛樂 最新消息

啦啦隊女孩「包包突襲」私下秘密公開！洋基女孩登美國應援冒險開播

睦那京（左起）、Ann、一暄、璇璇、小雲、飛飛、芮妮。（洋基工程提供）睦那京（左起）、Ann、一暄、璇璇、小雲、飛飛、芮妮。（洋基工程提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕洋基工程啦啦隊「洋基女孩」正式進軍YouTube，備受期待的「美國特輯」將陸續曝光。日前由隊長睦那京領軍，率領芮妮、飛飛、小雲、一暄、璇璇與Ann前往美國，YouTube完整記錄從出發前的行李打包、洛杉磯天使隊台灣日幕後花絮，到六旗魔術山雲霄飛車挑戰，以及道奇1A球場開箱、專訪旅美小將柯敬賢等精彩內容。

除了海外特輯之外，洋基女孩官方頻道也將推出多元系列企劃，讓粉絲近距離看見女孩們球場內外的真實樣貌。其中「Mic Up系列－那京比賽日」將透過隨身麥克風，全程記錄隊長睦那京在球場上的應援日常與幕後互動；而「洋基女孩包包糾察隊」則將突擊公開女孩們私下隨身攜帶的各種必備小物，揭開球迷最好奇的私下秘密，展現舞台之外最自然可愛的一面。

頻道第一集於今（3）日晚上7:00正式上線，由日籍成員希美化身補習班新生，挑戰「女孩攝影補習班」。平時經常收到球迷分享應援美照的她，總忍不住驚呼：「怎麼可以把我們拍得這麼厲害、這麼好看？」因此決定親自拜師學藝，從構圖、拍攝角度到實戰技巧全面學習，希望能一探神級美照背後的秘密。

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