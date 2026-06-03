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娛樂 最新消息

《三國》司馬懿病逝！魏宗萬享壽88歲 熬過龍套變「反派專業戶」

魏宗萬。（翻攝自微博）魏宗萬。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國資深演員魏宗萬曾憑藉94版電視劇《三國演義》神級詮釋「司馬懿」，以及在《水滸傳》裡把大反派「高俅」演得讓人恨之入骨，傳出1日在上海華東醫院因病搶救無效逝世，享壽88 歲。

魏宗萬的二女兒悲痛出面證實噩耗，並透露告別式將在5日低調舉行，儀式不對外公開。消息一出，整個演藝圈及無數劇迷都陷入濃濃的不捨與哀悼之中。

魏宗萬。（翻攝自微博）魏宗萬。（翻攝自微博）

回顧魏宗萬的演藝生涯，1938年出生於上海的他，剛出道時其實跟大家一樣都是個默默無聞、到處跑龍套的小蝦米。直到1994年，他接下了《三國演義》的司馬懿一角，憑著那股陰沉又老謀深算的張力演技，瞬間在演藝圈殺出一條血路；1998年他再度發威，在《水滸傳》飾演高俅，壞到骨子裡的眼神直接讓他坐穩了演藝圈「反派專業戶」的寶座，只要他一邊笑，觀眾在電視機前就會一邊發毛。

當年94版《三國演義》的製片主任汪瑞也第一時間發文悼念，感性表示魏宗萬在鏡頭前是一位才華洋溢的藝術家，鏡頭外更是一位豪爽真摯的朋友，兩人曾經一起解決創作上的難題，藝術功力及敬業精神更是令人敬佩，希望他能夠從此安息，天堂無痛，其作品及風骨也都將留在所有人的記憶中。

魏宗萬。（翻攝自微博）魏宗萬。（翻攝自微博）

魏宗萬的離世，也讓老劇迷們忍不住一陣鼻酸。因為這也是94版《三國演義》劇組繼「小喬」何晴、「關羽」陸樹銘及「張飛」李靖飛等人相繼離世後，再度痛失一位靈魂骨幹成員。

不少網友紛紛留言感嘆，那個時代的老戲骨真的演什麼像什麼，現在「司馬懿」也功德圓滿，去天堂跟諸葛亮、關羽和張飛聚首了。

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