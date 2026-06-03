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娛樂 最新消息

才剛升格當爸！熊仔又宣布重磅喜訊 熊家「超有愛」遊戲曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕 熊仔新歌《520》是送給女兒最甜蜜的禮物，靈感來自女兒特別喜歡玩「剪刀石頭布」，而他在歌曲最後一句歌詞寫著：「出生你哭我笑、第一次你笑我哭、每天你笑我笑、未來你哭我哭」，則將父母與孩子共同成長的情感，濃縮成最簡單卻最動人的一句告白。

熊仔去年迎來寶貝女兒。（索尼提供）熊仔去年迎來寶貝女兒。（索尼提供）

自從去年女兒誕生後，他的重心除了音樂之外，熊家最日常的風景就是他每天陪女兒讀繪本、玩音樂、聽freestyle、學手勢。有一天，熊仔發現女兒特別喜歡玩剪刀石頭布，父女倆於是天天比、一直比，沒想到比著比著竟意外發現一個驚人的小秘密：布、剪刀、石頭的手勢，竟然剛好就是「5、2、0」的形狀。

靈感來得太突然，熊仔立刻跑去問AI查詢原創性，發現居然沒有人把這個概念寫成歌。面對宇宙送上門的梗，熊仔自然毫不客氣地收下，延伸成一首充滿童趣、創意與愛意的作品《520》。

熊仔去年迎來寶貝女兒。（索尼提供）熊仔去年迎來寶貝女兒。（索尼提供）

《520》以「布剪刀石頭」與「520」兩組節奏結構互相交錯，歌詞則延續熊仔擅長的雙關與文字遊戲，將Rock、Paper、Scissors巧妙藏入字句之間，而他在錄完Demo後，時常和女兒在家跟著節奏一起「崩 崩崩 崩」玩得不亦樂乎，這份最純粹的快樂，也完整被保存在歌曲之中。

《520》的視覺則延續熊仔最真實的生活狀態，以近年最熟悉的「碎片化日常紀錄」形式呈現，記錄著熊家在5:20分比出5、2、0的模樣，用最自然、最即興的方式，把熊家最珍貴的日常保存下來，讓《520》成為熊仔送給女兒的一封聲音情書，記錄此刻，也收藏成長。

此外，熊仔也正積極籌備十週年演唱會，將帶著去年發行的重製專輯《∞→0》，與老友、新血們重新詮釋精選曲目。熊仔 「人格特化療程→0」演唱會將於7/18、7/19於Legacy Taipei登場，並於6/3 13:00在拓元售票系統全面開賣，限量VIP套票完整詳情可至拓元售票頁面查看。

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