草東沒有派對神隱 JJA總策畫黃韻玲被問是否邀約給答案

JAM JAM ASIA亞洲音樂節記者會 黃韻玲（記者潘少棠攝）〔記者陳慧玲／台北報導〕曾獲得金曲獎最佳樂團、年度專輯、年度歌曲等大獎的草東沒有派對，神隱多時，很久沒有出現在台灣表演舞台，不少歌迷在社群討論，紛紛留言表達對草東的想念，還以他們的團名無奈表示「草東沒有演唱會」，今（3日）黃韻玲以「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節（JJA）」總策畫身分出席記者會，被問到籌備期間是否有考慮過邀請草東，策展群也說話了。

草東沒有派對始終是各大音樂節爭相想邀請的對象，但可惜樂團已長時間神隱，就連前年在金曲獎上獲得多項大獎，也是由經紀人上台代表領獎，今天黃韻玲被問到，此次JJA音樂節是否有考慮邀請草東，以及有聯繫上他們嗎，黃韻玲表示當然有想過邀請，另一位曾經擔任田馥甄田調巡演總導演的策展人劉柏君則表示有接觸，但可惜草東現在已很少有演出計畫，希望草東盡快出來，也期待他們有新作品和演出。

草東沒有派對已沉寂多時。（翻攝自影片）

對草東沒有派對歌迷來說，太久沒看到該團在台灣表演，都期待團員快點重返舞台，過去草東舉行專場演出總是一票難求，粉絲常戲稱「草東沒有門票」，前團員楊世暄今年則以個人推出的歌曲《三菜一湯》入圍金曲獎年度歌曲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法