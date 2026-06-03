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娛樂 最新消息

潮台北「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」首波卡司公開！瑪莎、告五人首度共演

潮台北「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」首波卡司公開！瑪莎、告五人首度共演TMEX 策展領航員黃韻玲（右三）與策展團隊音樂唱作人范曉萱（右二）、五月天的瑪莎（左三）、台灣嘻哈廠牌 - 顏社主理人迪拉（左二）、物子巡演工作室 WOOZI STUDIO 以及 Taiwanese Waves 創辦人嚴敏（左一）、Good Show Lab 創辦人劉柏君（右一）六位共同策展。
（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕第二屆「潮臺北 TRENDY TAIPEI」將在8月22日至9月6日登場，今年以「TAIPEI IN VIBES」為號召，透過「演唱會經濟」、「產業趨勢」、「城市行動」串聯14項系列亮點活動，其中「台北音樂博覽會（TMEX）」與「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節（JJA）」也將於8月27日至30日一連四日在北流園區盛大展開，並由策展領航員黃韻玲擔任總召集人，以及與5位知名策展人共同策劃，首波卡司今（3）日正式揭曉，匯聚超過80組極具風格與實力的海內外音樂人演出。

「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」將於8月29、30日登場，TMEX 策展領航員黃韻玲與策展團隊音樂唱作人范曉萱、五月天的瑪莎、台灣嘻哈廠牌 - 顏社KAO!INC.主理人迪拉、物子巡演工作室 WOOZI STUDIO 以及 Taiwanese Waves 創辦人嚴敏、Good Show Lab 創辦人劉柏君六位共同策展。

首波公布13組卡司橫跨亞洲不同創作能量，包含韓國獨立天團「HYUKOH」、日本人氣怪奇組合「ATARASHII GAKKO!」、日本療癒系爵士女伶「Ann Sally」、印尼金屬樂團「Voice of Baceprot （VOB）」、印尼迷幻搖滾新聲「The Melting Minds」、馬來西亞的大馬華語嘻哈代表「東南亞華人 S.A.C」；臺灣則集結華語搖滾女王「楊乃文 Naiwen Yang」、最受矚目新銳嘻哈歌手「陳嫺靜 Hsien Ching」、享譽國際的「布拉瑞揚舞團 Bulareyaung Dance Company」，以及策展人之一的范曉萱 Mavis Fan 也將與其所屬樂團「范曉萱 & 100% Mavis & 100%」登台演出。

今天新世代天團「告五人 Accusefive」更驚喜現身，預告將與瑪莎首度共演。（記者孫唯容攝）今天新世代天團「告五人 Accusefive」更驚喜現身，預告將與瑪莎首度共演。（記者孫唯容攝）

此外，2025 OPEN LAB 人才培育計畫入選音樂人「安小博 Amber ✕ 房潔恩 James」及「鯊魚煙囪 Shark Chimney」也將登上 JJA；今天新世代天團「告五人 Accusefive」更驚喜現身，預告將與瑪莎首度共演，更多卡司陣容與演出內容將陸續公開。

台北市副市長林奕華在現場看到告五人與瑪莎同台，更拿出手機捕捉畫面，化身小迷妹。林奕華也說，自己有在聽告五人的音樂，更購買專輯支持，告五人已經是走向國際舞台，看到台灣樂團一棒接一棒，就是潮臺北想傳達人才培育的重要性。

延續去年首屆活動共兩週時間，匯聚演唱會、國際論壇、展覽、文創市集等多元活動，吸引13萬人次熱情參與，帶動台北城市風潮，「2026 潮臺北 TRENDY TAIPEI」將今年活動規模更全面升級，從大型場館延伸至街區巷弄的精彩規劃，不僅讓音樂融入城市日常，更展現了台北流動且多元的文化節奏。

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