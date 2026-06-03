小S注意！范曉萱又要登台 是否幫大S留位子她回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節（JJA）」，8月29、30日登場，此次總策畫人為前陣子卸任北流董事長，並擔任本屆金曲獎評審團主席的黃韻玲，其他策展人還包括五月天瑪莎、范曉萱等，另外「范曉萱 & 100%」樂團也會登台演出，之前范曉萱開唱，除了好友小S、阿雅上台同歡，台下也吸引金曲歌后田馥甄、金鐘獎最佳女主角柯佳嬿在台下欣賞，這次演出同樣受到期待。

JAM JAM ASIA亞洲音樂節記者會 范曉萱（記者潘少棠攝）

范曉萱透露：「小S也很想來，身邊朋友知道都很興奮，說很想來，因為卡司非常精彩。」上次范曉萱演唱會有特別留座位給已故摯友大S，被問到這次還會為大S保留位子嗎？她直言這次不會，主要上次是她個人場子，這次是JJA音樂節，有包括台灣和日韓以及東南亞的優秀音樂人、樂團參加，范曉萱說：「我們要當很好的主人，歡迎大家來參加音樂盛典。」

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身為策展人之一，范曉萱說：「大家品味都很契合，討論如何分類最多元，互相交流，大家有一致美學、品味，很開心成為策展人。」JJA音樂節門票6月8日國泰世華銀行CUBE信用卡卡友優先購票，6月10日則全面開賣，購票可透過 ibon售票系統及全台7-11 ibon機台購票。

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