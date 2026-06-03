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娛樂 最新消息

「笑得你心裡發寒」成絕響！香港演藝界泰斗驚傳逝世享壽89歲

香港演藝界泰斗鍾景輝今傳逝世。（翻攝自香港話劇團官網）香港演藝界泰斗鍾景輝今傳逝世。（翻攝自香港話劇團官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港演藝界泰斗、人稱「King Sir」的資深演員鍾景輝今傳逝世，享壽89歲。他的姪兒鍾至權沉痛證實消息，並透露他今早在家中睡夢中安詳離世。

鍾景輝是香港首批遠赴外國深造戲劇的專業人士，1958年赴美，擁有美國耶魯大學戲劇學院碩士學位。他一生奉獻戲劇，桃李滿門，集演員、導演、電視製作人及戲劇教育家於一身，對香港電視及舞台劇發展的影響深遠，被譽為香港現代戲劇的「開荒牛」與奠基者。

1970年代鍾景輝參與創辦無綫電視（TVB）的「無綫電視藝員訓練班」，培育出香港影視圈無數巨星與幕後精英，1984年他受邀成為香港演藝學院戲劇學院的創院院長，任內設立完善的戲劇課程，致力推動香港戲劇專業化。

鍾景輝在《賭神3》飾演笑得讓人心裡發寒的反派。（翻攝自YouTube）鍾景輝在《賭神3》飾演笑得讓人心裡發寒的反派。（翻攝自YouTube）

除了舞台劇，鍾景輝也參與電影演出，包括《虎度門》、《黑俠》、《整人狀元》（港名：算死草）等片，其中又以《賭神3》（港名：賭神3之少年賭神）中的靳能最為港片迷熟悉，片中一句形容他「他好像永遠對著你笑，笑得你心裡發寒」的台詞，更成為網路迷因。

鍾景輝晚年也重返TVB參與多部港劇演出，憑藉深厚的台詞功底、標誌性的低沉嗓音，以及精湛演技，深受跨世代觀眾喜愛。

2016年鍾景輝在身體檢查時發現患上初期大腸癌，幸好發現得早，經手術治療後已控制病情；2018年他拍完港劇《牛下女高音》後，為了健康着想，正式決定退休，從此便很少在公開場合露面。

去年朋友為鍾景輝慶生的影片中，他依然能跟着大家唱生日歌，也有不少演藝圈後輩仍會定期去探望他，陪他看海、聊天，甚至教他做簡單的手部運動和按摩。

鍾景輝逝世消息震驚香港演藝圈，他不僅是傑出的表演藝術家，更是無私的教育家，將其一生的熱忱奉獻給舞台，他建立的戲劇教育體系和電視製作模式，至今仍深深影響著華語演藝圈，他的一生也被讚譽為香港演藝史的縮影。

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