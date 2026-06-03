「靠五人」合體了！瑪莎圓夢加入「有女主唱」樂團 私心安排金曲歌后參加JJA

〔記者陳慧玲／台北報導〕之前五月天在「回到那一天」巡演，串場影片曾出現瑪莎與告五人趣味互動，影片中瑪莎和雲安、哲謙組成樂團「靠五人」，犬青則變成工作人員，如今「靠五人」組合要再次合體了，今（3日）瑪莎和告五人都出席「2026潮臺北JJA啟售記者會」，瑪莎除了是策展人之一，也將和告五人組成限定團一起表演。

瑪莎（右二）將和告五人合體演出。（記者陳慧玲攝）

「2026 潮臺北TRENDY TAIPEI」國際都會節核心活動之一「臺北音樂博覽會（TMEX）」，將於8月27日至8月30日在北流園區舉行，另一受到歌迷期待的則是「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節（JJA）」，此次總策畫人為前陣子卸任北流董事長，並擔任本屆金曲獎評審團主席的黃韻玲，其他策展人還包括五月天瑪莎、范曉萱、顏社主理人「迪拉胖」、物子巡演工作室 WOOZI STUDIO 以及 Taiwanese Waves 創辦人「Mia」嚴敏、Good Show Lab 創辦人劉柏君等。

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瑪莎除了是策展人，也將和告五人共同演出，瑪莎自爆從小到大玩團的心願就是「想要有一個女主唱！」還開玩笑說：「如果我不趁這次機會參加JJA的舞台演出，搞不好以後就不見得有機會了！」

JAM JAM ASIA亞洲音樂節記者會，瑪莎（右二）、告五人。（記者潘少棠攝）

由於五月天7月3日起將重返大巨蛋開唱，瑪莎又要忙於JJA策展及演出，他說：「真的蠟燭兩頭燒！兩邊都要找時間練團，很怕分身乏術！」笑說：「希望這次的合作不會被他們（告五人）看破手腳，覺得前輩不過爾爾，然後就沒下次了！」其實瑪莎多慮了，告五人雲安大讚瑪莎：「莎哥會自己糾正自己，是自我要求很高的人。」犬青也說期待未來有機會再和瑪莎一起編曲或製作新歌。

另外瑪莎也安排邀請金曲歌后楊乃文加入JJA演出陣容，透露：「從出道以來就很欣賞乃文的嗓音、音樂品味，以及在舞台的爆發力！是真的很想要親身經歷，並且也讓更多朋友可以一起在現場體驗許多她的現場魅力！」開玩笑說這是身為策展人的特權之一。

JJA音樂節8月29日、30日登場，門票6月8日國泰世華銀行CUBE信用卡卡友優先購票，6月10日則全面開賣，購票可透過 ibon售票系統及全台7-11 ibon機台購票。

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