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柯叔元自揭真面目「不會聊天的直男」 拍虐心戲哭到無法抽離

柯叔元（右二）在《阿松與阿暖》飾演紙藝職人王傳松，與韓瑜（右）逐漸建立深厚情感，跨越時空的相遇也悄悄改變彼此的人生。（Hami Video提供）柯叔元（右二）在《阿松與阿暖》飾演紙藝職人王傳松，與韓瑜（右）逐漸建立深厚情感，跨越時空的相遇也悄悄改變彼此的人生。（Hami Video提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯叔元、韓瑜主演台劇《阿松與阿暖》，這對螢幕搭檔繼《阿榮與阿玉》後再度合作，彼此早已培養出絕佳的絕配默契。不過柯叔元表示，這次的角色設定和上一部作品截然不同，一個來自現代、一個來自明朝，無論人物背景或情感狀態都必須重新打掉重練。

再度與女神交手，柯叔元精準觀察到韓瑜這幾年的成長與轉變，大讚她面對高難度角色時更加沉穩從容：「感覺她的能量越來越強！」他更拍胸口堅信：「韓瑜這次的角色『阿暖』會讓觀眾耳目一新」。

柯叔元在《阿松與阿暖》飾演個性木訥寡言、不擅表達的紙藝職人。（Hami Video提供）柯叔元在《阿松與阿暖》飾演個性木訥寡言、不擅表達的紙藝職人。（Hami Video提供）

《阿松與阿暖》以即將失傳的傳統紙藝文化作為重要背景，柯叔元在劇中飾演紙藝職人「王傳松」，個性木訥寡言、不擅表達，卻將對家人的愛與責任默默扛在肩上。談起這個角色，柯叔元坦言從閱讀劇本開始便產生強烈共鳴，無論是對工作的執著，還是把所有情感藏在心裡的性格，都讓他看見許多自己的影子，他笑著形容：「王傳松其實就是一個擇善固執、不知變通、不會聊天的直男。」

為了完美詮釋職人精神，柯叔元透露拍攝前雖然沒有特別接受長時間的紙藝訓練，但劇組安排了專業老師在拍攝現場全程高規格指導，讓他得以近距離接觸這門細膩的傳統工藝，深刻感受到職人對作品的投入與堅持。不過，被問到私底下的自己是否也是手作高手時，他則忍不住自嘲現實中其實和美術、勞作完全無緣：「我從小到大美術課、勞作課成績都很低」。

韓瑜在《阿松與阿暖》詮釋來自明朝的「阿暖」，劇中挑戰古裝扮相，展現有別以往的英氣造型。（Hami Video提供）韓瑜在《阿松與阿暖》詮釋來自明朝的「阿暖」，劇中挑戰古裝扮相，展現有別以往的英氣造型。（Hami Video提供）

相較於需要巧手的紙藝技巧，真正讓柯叔元感到大魔王級挑戰的，其實是與韓瑜飾演的明朝女子「阿暖」之間，那段跨越時空的複雜情感。兩人的關係不只是男女之情，更交織著師徒情誼與命運羈絆。要如何讓現代人與古代人的感情發展既合理又能打動觀眾，成為他演出過程中最大的難題，他坦言：「現代人和古代人的戀愛，要讓觀眾覺得合理甚至喜歡，難度非常高。」

談到與韓瑜在劇中印象最深刻的一場戲，柯叔元透露是一場韓瑜染病的橋段。劇中他誤以為心愛的人即將離開人世，在極度無助與悲痛的深淵下，仍必須強忍崩潰情緒向對方含淚道別。那場戲不僅成為兩人情感爆發的重要轉折，也因為入戲太深，讓他當天演到幾乎無法抽離。

對柯叔元而言，《阿松與阿暖》講述的不只是虐心愛情，更是每個人在人生裡學習理解家人、與自己和解的治癒過程。該劇6月8日起每週一到週五晚間10點30分於Hami Video播出。

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