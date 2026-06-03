舒淇被侯孝賢碎念催生！ 劇本卡關十年「13天神速完稿」真相曝光

舒淇挑角色不看大數據。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕舒淇擔任《Marie Claire Taiwan 美麗佳人》6月號封面，她前陣子憑藉導演處女作《女孩》，獲第44屆香港電影金像獎「最佳新晉導演獎」。一上台，她環顧熟悉的舞台，打趣自嘲：「能贏這個獎，最主要是我有三十年的經驗。不是你們不好，是我太老了。」

舒淇拍完《女孩》大逆轉，驚喜發現「心在女人這裡」：開始體諒那個母親。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

舒淇從演員跨界到導演，背後最神祕的推手正是名導侯孝賢。早在拍《千禧曼波》時，侯導就問過她想不想當導演，當時舒淇以為他在開玩笑；直到幾年後拍《刺客聶隱娘》，侯導再次逼問：「準備好了沒有？」舒淇這才聽進去，開始認真寫劇本。

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舒淇登封面解鎖導演身分，甜喊：做演員真的很幸福。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

好笑的是，這個故事一寫就是十年，邏輯架構不斷砍掉重練。直到2023年，舒淇突然驚覺再不拍自己這輩子可能就不會做了，於是一鼓作氣，竟然在短短13天內就把劇本熬完，當場按下啟動鍵。

舒淇閉關13天完稿《女孩》。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

雖然投資方幾乎是「拍拍胸口」就點頭給錢，但真正的地獄才開始。舒淇坦言做導演後才發現演員多幸福：「演員只要投入在自己的角色裡頭就好了，因為有很多人一起去幫你完成角色。導演要看全局，要解決八百件事情，還要走進每一個角色的內心，帶領每一個角色往戲裡走。」過程中既要堅守純粹，又要對投資人負責，她苦笑：「你要說順利，其實真的還挺順利的，你要說不順，當然也會有一些。」

舒淇挑角色不看大數據。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

回顧1997年，舒淇才剛初出茅廬，在同一個金像獎舞台上以《聲色男女》拿下最佳新演員與女配角；29年後，她身分轉換成了最佳新導演，這種感覺讓她大喊「既奇妙又踏實」。而被問到現在選角最看重什麼？舒淇的答案依舊率性到不行：「好不好玩，對這個角色有沒有感覺，跟團隊有沒有緣分，就這樣。」完全不看大數據，全憑時間累積下來的驚人直覺。

舒淇閉關13天逼出《女孩》。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

更妙的是，舒淇透露原本寫劇本時，心裡一直偏向年輕女孩的視角。但直到整部電影拍完、剪輯成片後，她才有了最深刻也最意外的發現：「我開始體諒那個母親，為什麼她走不開？」這個靈感最後也成了電影的核心靈魂：「每個女人，都曾經是女孩。」她感性直言：「我一直覺得自己的心是偏向於女孩的，但是拍完、剪完再看，才意識到，自己的心是在女人這裡的。所以電影、戲劇、故事，它們都是感性的，無法用計畫性去規劃。」

舒淇登封面解鎖導演身分，甜喊：做演員真的很幸福。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

舒淇閉關13天完稿《女孩》。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

舒淇拍完《女孩》大逆轉，驚喜發現「心在女人這裡」：開始體諒那個母親。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

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