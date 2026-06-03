自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

舒淇被侯孝賢碎念催生！ 劇本卡關十年「13天神速完稿」真相曝光

舒淇挑角色不看大數據。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）舒淇挑角色不看大數據。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕舒淇擔任《Marie Claire Taiwan 美麗佳人》6月號封面，她前陣子憑藉導演處女作《女孩》，獲第44屆香港電影金像獎「最佳新晉導演獎」。一上台，她環顧熟悉的舞台，打趣自嘲：「能贏這個獎，最主要是我有三十年的經驗。不是你們不好，是我太老了。」

舒淇拍完《女孩》大逆轉，驚喜發現「心在女人這裡」：開始體諒那個母親。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）舒淇拍完《女孩》大逆轉，驚喜發現「心在女人這裡」：開始體諒那個母親。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

舒淇從演員跨界到導演，背後最神祕的推手正是名導侯孝賢。早在拍《千禧曼波》時，侯導就問過她想不想當導演，當時舒淇以為他在開玩笑；直到幾年後拍《刺客聶隱娘》，侯導再次逼問：「準備好了沒有？」舒淇這才聽進去，開始認真寫劇本。

舒淇登封面解鎖導演身分，甜喊：做演員真的很幸福。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）舒淇登封面解鎖導演身分，甜喊：做演員真的很幸福。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

好笑的是，這個故事一寫就是十年，邏輯架構不斷砍掉重練。直到2023年，舒淇突然驚覺再不拍自己這輩子可能就不會做了，於是一鼓作氣，竟然在短短13天內就把劇本熬完，當場按下啟動鍵。

舒淇閉關13天完稿《女孩》。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）舒淇閉關13天完稿《女孩》。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

雖然投資方幾乎是「拍拍胸口」就點頭給錢，但真正的地獄才開始。舒淇坦言做導演後才發現演員多幸福：「演員只要投入在自己的角色裡頭就好了，因為有很多人一起去幫你完成角色。導演要看全局，要解決八百件事情，還要走進每一個角色的內心，帶領每一個角色往戲裡走。」過程中既要堅守純粹，又要對投資人負責，她苦笑：「你要說順利，其實真的還挺順利的，你要說不順，當然也會有一些。」

舒淇挑角色不看大數據。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）舒淇挑角色不看大數據。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

回顧1997年，舒淇才剛初出茅廬，在同一個金像獎舞台上以《聲色男女》拿下最佳新演員與女配角；29年後，她身分轉換成了最佳新導演，這種感覺讓她大喊「既奇妙又踏實」。而被問到現在選角最看重什麼？舒淇的答案依舊率性到不行：「好不好玩，對這個角色有沒有感覺，跟團隊有沒有緣分，就這樣。」完全不看大數據，全憑時間累積下來的驚人直覺。

舒淇閉關13天逼出《女孩》。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）舒淇閉關13天逼出《女孩》。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

更妙的是，舒淇透露原本寫劇本時，心裡一直偏向年輕女孩的視角。但直到整部電影拍完、剪輯成片後，她才有了最深刻也最意外的發現：「我開始體諒那個母親，為什麼她走不開？」這個靈感最後也成了電影的核心靈魂：「每個女人，都曾經是女孩。」她感性直言：「我一直覺得自己的心是偏向於女孩的，但是拍完、剪完再看，才意識到，自己的心是在女人這裡的。所以電影、戲劇、故事，它們都是感性的，無法用計畫性去規劃。」

舒淇登封面解鎖導演身分，甜喊：做演員真的很幸福。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）舒淇登封面解鎖導演身分，甜喊：做演員真的很幸福。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

舒淇閉關13天完稿《女孩》。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）舒淇閉關13天完稿《女孩》。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

舒淇拍完《女孩》大逆轉，驚喜發現「心在女人這裡」：開始體諒那個母親。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）舒淇拍完《女孩》大逆轉，驚喜發現「心在女人這裡」：開始體諒那個母親。（《marie claire美麗佳人國際中文版》提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中