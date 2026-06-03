渴望朝聖溫暖寶島！比利時天后驚喜點名台灣 大讚「這特色」讓人著迷

〔記者李紹綾／台北報導〕比利時創作天后安琪兒（Angèle）受邀擔任《Harper’s BAZAAR》六月號封面之星。她曾以一首《Balance ton quoi》把#MeToo口號唱成全民神曲、用專輯《Brol》橫掃法語流行電音圈，她一針見血揭開娛樂圈最赤裸的厭女偏見。當被問到聽過最深刻的業界建言時，她苦笑透露自己在20歲那年，就曾被人冷嘲熱諷：「人們總會預設，任何女性作品的背後，都有一位男性。」

安琪兒驚吐「家是創作發生的瞬間」。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

這句話安琪兒足足記到現在，雖然不幸的是這種偏見某種程度上仍存在，但她也霸氣表示，現在的社會別再指望女性為了好懂而迎合大眾：「我覺得社會仍期待女性『簡化自己』，以便被理解。人們常常要求你在柔軟或理智、野心或敏感、優雅或力量之間做選擇。但我更樂於呈現，這些特質可以同時存在。」

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從小在音樂環境中長大的安琪兒，近年雖然收穫了巨大的名聲，但她對「成功」的定義早就清醒得像個局外人。她坦言，自己職涯最震撼的轉捩點，就是意識到「成功並不會自動帶來平靜」。早期的成功不過是數字和認可，現在的她更在乎自由、平衡，以及身邊那些認識「一切之外、真正的我」的家人朋友。

曾被酸「成功靠男人」，安琪兒霸氣登封面撕偏見。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

私底下的安琪兒極其享受在不同城市「觀察人類」來尋找靈感，其中她最愛的就是紐約那股「近乎瘋狂的能量」，大讚紐約就像一座與世界隔離、卻又緊密連結所有文化的小島。不過，面對現在網路時代動不動就要求創作者「光速生出新作品」的瘋狂節奏，安琪兒也忍不住公開呼籲娛樂產業該踩煞車了：「我希望這個產業能有更多『慢下來』與『細膩』的空間。現在一切都太快了，尤其在網路上。藝術家甚至還沒來得及真正成長，就已經被期待推出下一個作品。」

安琪兒有感網路催歌太瘋狂，苦勸產業「慢下來」。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

有趣的是，雖然安琪兒生長在比利時、熱愛紐約，但當被問到「你去過台灣嗎？」時，她竟一秒變身台灣狂熱粉絲，忍不住隔空大方告白：「我還沒有去過台灣，但非常想去。我對多元文化很自然共存的地方，一直很著迷。而我認識所有去過台灣的人，都提到那裡的人很溫暖、美食很棒，也充滿創意能量。」

安琪兒聽身邊朋友大推寶島，隔空告白台灣「人溫暖、美食棒」。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

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