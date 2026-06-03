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娛樂 最新消息

暌違9年回歸！歐弟入主中天卡位10點檔 強碰小S認：有壓力

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台週間晚上10點即將推出全新節目《歐耶一級棒》，主持陣容首度曝光！由「歐弟」歐漢聲挑大樑，攜手人氣女神林襄、新生代主持人張立東共同執掌主持棒。暌違多年重回帶狀節目的歐漢聲，除了坦言心情興奮且期待外，更對兩位搭檔讚譽有加，甚至大讚林襄有如「蔡依林年輕時的樣子」。

歐弟暌違9年重返帶狀主持，攜手林襄、張立東入主中天《歐耶一級棒》。（中天提供）歐弟暌違9年重返帶狀主持，攜手林襄、張立東入主中天《歐耶一級棒》。（中天提供）

歐漢聲欣喜分享接到主持邀約時的心情：「很興奮，距離我個人主持的節目有8、9年之久，所以我一直很想要有一個帶狀節目，很感謝中天給我機會，也讓我可以在師父瓜哥（胡瓜）旁邊這麼多年後做一個驗證，就是我對掌握節目流程上有沒有進步，因為以前比較多是綠葉的角色，棚內節目很講究節奏，所以這對我來說也是很棒的學習跟修練場。」

面對同檔期的強勁競爭，歐漢聲坦言雖然有收視壓力，但心態相當正向：「因為以前當綠葉不用扛收視，雖然我們的時段和小S、阿Ken是一樣的，但我本身也是他們的粉絲，也常看他們的節目，所以我覺得我們不能說是對手，而是一起努力把觀眾拉回電視機前面好好看節目，我想這也算是我的工作願望。」

張立東重逢「模王恩師」喊壓力大。（中天電視提供）張立東重逢「模王恩師」喊壓力大。（中天電視提供）

對於這次的新鮮組合，歐漢聲對張立東寄予厚望：「我們從來沒有合作過，會迸出什麼樣的火花，連我都不可預測，當時我聽到這個主持搭配時，我很開心，因為立東是我非常看好的，我看著他從我主持的《超級模王大道》出道，他是非常強的主持新秀，我覺得他大有可為。」

對此，張立東謙虛回應：「我從歐弟哥的節目出道，他看著我從素人變藝人，現在又看著我從藝人變主持人，和他一起主持節目，就像師父在檢核你，所以說沒壓力是不可能的，壓力其實蠻大的。」他也期許新節目能成為代表作，興奮直呼：「我收到主持邀約的第一反應就是『我出運啦』！家人也很開心我有新節目，他們還有幫我去廟裡拜拜，到時候要播出時，他們應該也會再去廟裡幫我祈求一下。」

林襄認真做功課被誇像年輕時的蔡依林。（資料照，記者王文麟攝）林襄認真做功課被誇像年輕時的蔡依林。（資料照，記者王文麟攝）

而初次與歐漢聲合作的林襄，則透露兩人一拍即合：「我和歐弟哥從來沒見過，本來有點小緊張，後來發現歐弟哥很健談、人很好，也都會鼓勵我們晚輩，私底下聊天時，我們很聊得來。」為了主持工作，林襄也積極做足功課：「我蠻常看以前的綜藝節目，每次在網路上看到好笑的節目片段跟花絮，我都會存起來做參考。」

林襄的敬業與上進心讓歐漢聲讚不絕口：「林襄非常可愛、有禮貌，也非常上進，我從她身上看到蔡依林年輕時的樣子，不管再累都是精神奕奕的，只是希望她可以維持身體健康，不要太過勞累。」歐弟更看好林襄紅遍海外的潛力，特別期許她：「她是我們的人氣王，都紅到日本去了，我有跟林襄說『妳每天都要跟我學一句日文，因為我希望有一天能看到妳在日本發光發熱的樣子』。」

由歐漢聲、林襄、張立東強強聯手的全新節目《歐耶一級棒》，即將於中天綜合台全新登場，勢必為週間晚間綜藝戰局注入全新活力。

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