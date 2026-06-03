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娛樂 最新消息

人心險惡！楊哲萌生退意「暫別歌壇」 呂文婉共感：到底招誰惹誰

〔記者邱奕欽／台北報導〕50歲台語歌手楊哲近日捲入爆料風波，甚至坦言想暫別歌壇沉澱，引發外界關注。對此，資深媒體人呂文婉昨（2日）深夜有感而發，以「人在江湖走誰能不挨刀」為題，分享自己曾遭陌生人公開批評的經歷，並藉此勉勵楊哲不要活在別人的嘴裡，把家人照顧好比什麼都重要。

楊哲宣布想要沉澱暫別歌壇。（資料照，記者潘少棠攝）楊哲宣布想要沉澱暫別歌壇。（資料照，記者潘少棠攝）

楊哲近日遭爆料，指妻子曾讓兒子在別人店門口撒尿，事後雖出面澄清是誤會一場，但仍感嘆自媒體盛行的年代，許多芝麻綠豆大的小事都可能被無限放大，甚至透露因母親健康狀況不佳，決定全家搬回屏東老家陪伴母親，更坦言可能暫停歌壇工作，好好沉澱自己。

對此，呂文婉表示看到楊哲的新聞特別有感，她回憶曾有一次結束南部工作後搭乘高鐵返台，發現隔壁乘客脫鞋翹腳，空氣中瀰漫異味，還不斷擤鼻涕，因此向站務人員提出換位需求。沒想到回到台北後，卻看到對方在社群發文批評她「跩什麼跩」、「對號座還挑位子」，甚至直指那是她私下真面目，讓她忍不住反問「請問，我到底招誰惹誰了？」

呂文婉坦言，當時真的很走心、也很難受，但後來逐漸明白，有些人根本不想了解事情全貌，只想急著下判斷，也有人只是把情緒發洩在別人身上。她因此以「人在江湖走，誰能不挨刀」勉勵楊哲，同時也勉勵自己，不要把外界的批評放進心裡，「不要活在別人的嘴裡，把自己的日子過好，把家人照顧好，比什麼都重要」，最後也祝福楊媽媽早日康復，希望楊哲能在屏東找回平靜與力量。

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