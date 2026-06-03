（連線專訪）從迷因入坑到扛起力量之劍！新生代男神《太空超人》半裸趴趴走好自在

《太空超人》尼可拉斯葛拉辛專訪影音：

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕經典玩具與動畫《太空超人》再度真人化搬上大銀幕，因演出影集《王室緋聞守則》中的深情同志角色一炮而紅的尼可拉斯葛拉辛，在片中化身「太空超人」。接受本報專訪時笑說自己與這位傳奇英雄的「第一次相遇」，其實不是動畫或玩具，而是跟許多人一樣透過網路迷因。

尼可拉斯葛拉辛為了主演新片《太空超人》接受本報專訪。（索尼影業提供）

太空超人多年來不僅是流行文化代表角色之一，更衍生出無數網路迷因，其中最著名的莫過於搭配歌曲《What's Going On》的惡搞影片。被問到是否看過那個經典迷因，尼可拉斯毫不猶豫點頭：「當然，那其實是我第一次接觸太空超人。」他坦言，直到真正接下角色、開始做功課後，才補完整個《太空超人》宇宙，「我才真正理解這個系列對很多人來說有多重要。」

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尼可拉斯葛拉辛在真人版《太空超人》舉起「力量之劍」化身英雄。（索尼影業提供）

這種「從迷因入坑」的經歷，也意外成為尼可拉斯詮釋角色的一部分，他甚至坦言，拍攝期間劇組也有「致敬」網路文化，「我們有拍過一些類似迷因的東西，還拍了不少TikTok影片。」讓這位經典英雄在片場也多了動畫中原有的幽默感。

不過，當真正輪到他站上變身舞台，氣氛卻瞬間轉為嚴肅。尼可拉斯表示，當他首次高舉「力量之劍」、喊出關鍵台詞時，甚至吸引不少原本沒有拍攝任務的劇組人員特地圍觀。他形容當下「非常超現實」，因為那句台詞象徵角色第一次真正相信自己，「我只想盡可能讓它保持真誠。」

尼可拉斯葛拉辛日前出席《太空超人》首映。（索尼影業提供）

有趣的是，面對這樣的重要時刻，尼可拉斯反而選擇「不過度準備」，「我其實沒有一直反覆練那句台詞，因為我希望它在當下是活的、是情緒自然發生的。」他說，真正開拍時反而是把所有情緒留給那一刻爆發。

尼可拉斯葛拉辛自嘲拍攝《太空超人》穿上服裝宛如半裸趴趴走。（索尼影業提供）

而在記者會上演員們曾笑虧他的服裝宛如「半裸」，尼可拉斯笑說，剛開始會覺得很不習慣，但比起穿著上的奇怪感覺，更奇怪的是很快就適應，「奇妙的是，你會突然發現自己已經可以很自然地穿這樣在片場走來走去，大家也都習慣了。」幾個月拍攝下來，甚至變成日常。

杜夫朗格（右）、尼可拉斯葛拉辛兩代「太空超人」在首映會相見歡。（索尼影業提供）

除了從迷因走進角色，尼可拉斯這次也迎來「跨世代太空超人」的時刻，1987年曾於真人版《決勝時空戰區》化身太空超人的杜夫朗格，也在首映及片中現身，象徵兩代太空超人正式交會。

談到與前輩見面，尼可拉斯形容那更像是一種默契傳承：「他沒有特別給我表演建議，但我們聊了很多，他真的非常溫暖。」他也坦言，某種程度上感覺自己已經獲得對方的認可，「就像你說的，他在某個瞬間把火炬交給我了。」

尼可拉斯葛拉辛（左）透露獲得初代「太空超人」杜夫朗格的祝福。（索尼影業提供）

從迷因認識太空超人，到真正扛起這個角色，尼可拉斯笑說整段旅程有點不真實，但也因此更珍貴。專訪最後，他也特別向台灣粉絲喊話：「我很愛台灣的粉絲，希望有一天可以親自來見大家。」語氣真誠，毫不保留。《太空超人》今天（3日）正式在台上映。

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