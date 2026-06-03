丟丟妹爆遭惡意抹黑！落淚怒發4聲明回擊：不知得罪誰

〔記者林欣穎／台北報導〕「直播天后」丟丟妹在即將迎來6月4日32歲生日前夕，因遭受不實報導的惡意攻擊，為了自清，她不惜砸下重金出動台灣與西藏拉薩兩地律師攜手調查。沒想到，在蒐證過程中，竟然意外揭發了一場「冒名記者」的假新聞鏈。

丟丟妹哽咽痛訴停播數日就是為了自證清白。（丟丟妹提供）

近期她遭抹黑，販售西藏大昭寺未獲授權商品，丟丟妹怒控這一條龍式的惡意抹黑操作，企圖徹底摧毀她的商譽，逼得她停播三天自證清白、蒙受巨大損失。

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丟丟妹昨晚情緒潰堤，難過地打電話跟媽媽哭訴。她痛心表示：「我不知道到底得罪了誰。你可以說我東西難吃，也可以說我這個直播主很吵，但絕對不能抹滅我的人格！」

丟丟妹表示，原本為了6月4日至6月7日的生日慶活動，早已投入400萬元刊登各大車站廣告，遭逢此巨大打擊，她一度消極想把活動全數喊卡，任憑砸下的宣傳費付諸流水。所幸她生性堅強、深信因果，慶幸在生日前夕及時查清了這一連串組織犯罪行為的真相，雖然讓她看清「人性的可怕」，卻也激起她的鬥志。

丟丟妹調整好心態後表示，會把這次的挫折當作逆境菩薩，提醒自己重振精神、正面迎戰這場天外飛來的挑戰。她除了特別感謝一路上始終選擇相信她的粉絲，也感性地表示，這場風波是給自己32歲生日「狠狠上的一課」。

丟丟妹聲明全文：

丟丟妹團隊向來秉持對宗教信仰的敬畏與虔誠，面對近日部分媒體之不實報導，為捍衛團隊商譽並正視聽，特此澄清聲明如下：

一、 釐清大昭寺授權事實，網傳聲明公告不攻自破

大昭寺為神聖之宗教信仰中心，並非商業機構，「大昭寺」不會直接以自己名義做任何商業行為。至於有關大昭寺信仰文化之相關商業活動，除了世界各地信仰中心周遭本來就會有的各種文創商品以外，在當地較具代表性的第三方商業行銷公司「西藏大昭實業有限公司」（由大昭寺單一股東100%持股）不僅有與本團隊進行商業合作（合作內容礙難公開），也從未發出如媒體刊載之侵權公告。該公告在大陸地區使用繁體中文字體，並且用印繁體中文章，其瑕疵矛盾之處不攻自破。

二、 嚴厲譴責惡意P圖抹黑，本團隊從未宣稱「大昭寺專場」

本團隊於直播過程中，從未宣稱或標榜「大昭寺專場」。經查，係有心人士惡意擷取丟丟妹直播畫面，以俗劣手法後製P上「大昭寺專場」字樣並提供給媒體，企圖利用大眾對宗教法規的不解進行惡意抹黑。此舉不僅嚴重傷害本團隊，更是對宗教聖地的大不敬。

三、 揭發一條龍式假新聞鏈：冒名記者與捏造公告

經本團隊透過拉薩律師派員至西藏實地調查，大昭寺官方網站「從未」發布任何針對本團隊的聲明，並透過其管委會人員證實官方公告是藏文或簡體字，且官方用印的章與媒體刊登的聲明稿印章完全不同。

最令人震驚的是，率先刊登該不實報導的《爽爆新聞網》，不僅使用上述惡意P圖誤導大眾，該文被署名的記者，經查證早已離開媒體圈多年，對自己姓名遭盜用、捏造新聞一事毫不知情。此行為已非單純的不實報導，而是集體串聯不知名網站、涉及妨害商譽及假冒名義的組織性惡意犯罪行為。

四、 呼籲媒體自律，對未查證報導採取法律行動

《三立新聞》在未經嚴謹查證之情況下，便盲目跟進該篇冒名記者的假新聞，甚至為追求點閱以更聳動標題擴大散佈。雖該報導目前已下架，但對丟丟妹團隊之商譽已造成難以挽回的嚴重損害，令人遺憾。

針對此次一條龍式的惡意抹黑鏈，本團隊已委任律師進行蒐證並採取法律行動。在此呼籲各界媒體與大眾停止轉傳不實謠言，共同維護清朗的網路環境與宗教寧靜。

特此聲明。

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