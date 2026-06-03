殷瑋化身藏鏡人 呂秋遠：重點是蔣萬安知道什麼？

蔣萬安（左）和殷瑋最近成為焦點人物。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕民進黨籍立委吳沛憶1日接受廣播節目專訪時，指台北市長蔣萬安在議會備詢時，台北市研考會主委殷瑋會化身「藏鏡人」，透過蔣面前的iPad即時提供答案讓蔣答詢。

對此，律師呂秋遠今（3）日凌晨在臉書發文評論此事，他說，很多蔣萬安支持者認為，市長本來就不可能知道所有事情，更不要說四獸山，市長為什麼要知道四獸是哪4種？但蔣萬安連象山都不知道，呂秋遠覺得很扯。

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呂秋遠分析，真正的問題其實不在於獎萬安需不需要殷瑋提示，而是在於，如果拿掉殷瑋之後，他是不是還知道台北市發生了什麼事？他說：「以近期台北市幾項受到關注的議題來看，無論是鼠患問題、市政工安事件、公共安全爭議，甚至與中央政府之間的責任攻防，外界有時會感覺市府的回應比較像是在處理政治訊息，而不是展現對問題本身的深入掌握。」

於是當幕僚提示畫面曝光時，呂秋遠認為部分民眾產生的不是「原來市長也需要筆記」的感受，而是「如果沒有筆記，他真的了解這些問題嗎」的疑問。呂秋遠說：「領導者不一定要知道米價是多少，但至少應該知道百姓為什麼在抱怨米價；不一定要知道老鼠有幾隻，但至少要知道市民為什麼開始擔心鼠患；不一定要親自執行政策，但必須能夠清楚說明政策為何有效、又為何值得人民信任。」

呂秋遠認為，蔣萬安事件真正值得討論的，並不是市長可不可以問幕僚，「全世界政治人物幾乎都會使用講稿、耳機、提詞器與幕僚簡報，真正的問題是，殷瑋究竟是在協助一位已經充分掌握狀況的領導者，還是其實在嘲笑市長本人對議題的陌生？」

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