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娛樂 最新消息

美國真人秀成員驚傳過世 胞弟悲痛證實死訊

實境秀《蠻野一家》男星馬特布朗驚傳身亡，享年43歲。（翻攝自IG）實境秀《蠻野一家》男星馬特布朗驚傳身亡，享年43歲。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國知名真人秀《蠻野一家》（Alaskan Bush People）一共拍攝14季，主要呈現比利布朗（Billy Brown）帶著家人在阿拉斯加荒野生活的過程，孰料比利長子、現年43歲馬特布朗（Matt Brown）傳出死訊，華盛頓州奧卡諾根郡搜救隊於5月30日在當地河流打撈起他的遺體，胞弟出面證實馬特布朗過世消息

貝爾布朗（Bear Brown）昨證實馬特布朗過世噩耗，並在鏡頭前悲痛表示，自己從未想過哥哥會傷害自己，證實其死因為輕生。貝爾在公開影片情緒崩潰、渾身顫抖，痛哭懇求外界保持對馬特布朗的尊重與善良，盼勿在此時留下惡毒評論，坦言整個家族目前陷在巨大痛苦與悲傷中。

據《NBC》報導，奧卡諾根郡警長辦公室表示，警方於5月27日接獲報案後前往奧羅維爾（Oroville）南部河流，報案人指稱有1名男子坐在河水中，自己與對方交談後正打算離開，孰料聽到落水聲傳來，回頭一看發現這名男子臉朝下隨著水流漂走。

相關新聞：美國知名真人秀成員驚傳離世 搜救隊撈起遺體

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