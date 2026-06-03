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名嘴馬西屏父親甫過百歲宴 滑倒術後返家驚罹譫妄症

馬西屏日前才替父親辦了百歲家宴，父子長相神似。（翻攝自馬西屏臉書）馬西屏日前才替父親辦了百歲家宴，父子長相神似。（翻攝自馬西屏臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕電視名嘴、資深媒體人馬西屏上個月替父親辦了「百歲壽宴」，透露父親一生低調，從不張揚，60、70、80、90大壽都是與家人簡單度過，日前他替父親辦了歡樂百歲家宴，老弟從美國飛來，父親最愛的外孫女跟外孫女婿則從中國上海趕來，不料之後卻傳出馬父滑倒意外。

馬西屏說，上週末度過歡樂「百歲壽宴」，隔天老妹來電：「父親滑倒右邊骨頭疼痛。」當時馬西屏正和骨科名醫院長打球，立刻主動表示願意到馬父家看情況，檢查後應是髖關節骨頸移位骨折，立即到醫院急診。

後來手術圓滿成功，但挑戰才剛開始，馬西屏說，父親術後返家患了譫妄症，竟然閉著眼睛從晚上9點開始一直講話到天亮，連續2天皆如此，嚇壞了全家人。

馬西屏表示，父親講的都是他過往憋在心裡不敢講的話，在譫妄中全部一吐為快，反而讓家人對父親有了更深一層的認識，他最後給自己加油打氣說：「還有漫長的復健路要走，會辛苦，加油！」

譫妄症（Delirium）是一種突發性的急性腦功能障礙，俗稱「腦當機」或「急性意識混亂」。患者會突然對人、時、地感到混淆、注意力無法集中，並常伴隨視聽幻覺或躁動；它通常是由嚴重的身體疾病或藥物副作用引起，屬於可逆的醫療急症。

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