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娛樂 最新消息

邱建富轟綠藍提名彰化縣長爭議 名嘴：唯一支持陳素月

民進黨前彰化市長邱建富（左）昨上節目受訪，砲轟綠藍提名縣長引發反彈聲浪。（邱建富提供）民進黨前彰化市長邱建富（左）昨上節目受訪，砲轟綠藍提名縣長引發反彈聲浪。（邱建富提供）

〔記者林南谷／台北報導〕彰化市前市長邱建富在民進黨彰化縣長類初選提名失利後，是否投入2026彰化縣長選舉受關注，2日他上節目透露最快月底前會宣布，並砲轟綠藍兩黨提名爭議。對此，民進黨縣長參選人陳素月高分貝反駁，強調自己民調第一且參考其他條件，呼籲邱建富以大局為重。

電視名嘴、資深媒體人王瑞德今 （3）日凌晨在臉書發文表示，彰化縣長選舉唯一支持民進黨候選人陳素月，強調最痛恨背骨仔，更加厭惡參加初選輸了就翻臉脫黨參選的爛咖，他說：「投票支持陳素月就對了！」

針對邱建富質疑民進黨類初選制度與民調公信力，陳素月昨直言民調方式都一樣，結果也是大家都知道的「我就是民調最高」，理所當然代表民進黨；對於邱建富宣稱自己做過4次民調都領先，陳素月表示，邱建富自己做的公信力在哪裡？她不知道。

陳素月強調，中央黨部執行的民調是由4位爭取者協調也都同意，委託中央黨部民調中心執行；面對邱建富可能參選到底的隱憂，陳素月喊話希望邱能以大局為重並說參選是為了成就彰化縣，不是成就她個人，她代表民意來為彰化縣打拚。

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