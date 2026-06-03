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愛莉莎莎遭控分潤不公！陳沂反嗆瑜伽大師：多出來的收益本就不屬於你

愛莉莎莎（中）與尼泊爾瑜珈大師拉傑（右）的分潤爭議持續延燒。（翻攝自IG）愛莉莎莎（中）與尼泊爾瑜珈大師拉傑（右）的分潤爭議持續延燒。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕愛莉莎莎與尼泊爾瑜珈大師拉傑（Raj Karmayogi）的分潤爭議持續延燒，雙方近日隔空交火，針對「1%收益」說法各執一詞。對此，網紅陳沂今（3日）凌晨也在社群平台發表看法，直言若雙方當初已談妥條件並簽署合約，不理解老師究竟是哪裡覺得自己被騙，認為「多出來的收益本來就不屬於老師！」

陳沂表示，根據愛莉莎莎的說法，雙方在課程推出前便已談好保底金額與後續分潤機制，而課程平台最終支付給老師的總金額超過500萬元，遠高於外界盛傳的1%收益。陳沂認為，如果合約內容就是如此約定，老師也拿到自己應得的報酬，那麼多出來的收益本來就不屬於老師，「本來講好多少就是多少！」

不過，也認為比起分潤問題，拉傑提到拍攝期間發生的種種不愉快或合作糾紛，反而更值得外界關注與討論，但前提仍是必須提出相關證據。最後，陳沂則感嘆「反正只要扯到錢，就可以看到人性！」並自嘲自己是「免費仔」，平時只看YouTube上的免費瑜珈教學，不會花錢購買線上課程。

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