自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吉伊卡哇電影版7月登台 中文版上映時間曝光

〔記者鍾志均／綜合報導〕紅遍全球的療癒系天花板《吉伊卡哇》，終於要正式攻占大銀幕了！首部電影作品《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》日前公開90秒正式預告後立刻掀起熱烈討論，代理片商也宣布將於7月31日在台搶先上映日文原音版，8月7日接力推出中文版，陪粉絲度過最可愛的暑假。

小八貓。（羚邦亞洲提供）小八貓。（羚邦亞洲提供）

這次劇場版改編自超人氣長篇篇章「人魚島篇」，故事從兔兔撿到的一張神秘傳單開始。傳單上寫著只要前往神秘島嶼完成簡單討伐任務，就能獲得100倍報酬，還有免費拉麵、免費甜點無限享用。面對這種宛如天堂般的條件，吉伊卡哇、小八貓和兔兔瞬間失去理智，興沖沖搭船出發展開度假之旅。

然而，當眾人沉浸在美食與歡樂之中時，真正的危機才悄悄降臨。傳說中的人魚現身後，整座島嶼逐漸陷入詭異氛圍，一場前所未見的巨大風暴即將襲來。原本溫馨可愛的冒險故事，也瞬間轉變成充滿未知與緊張感的奇幻旅程，讓不少粉絲直呼：「這次的吉伊卡哇好像有點可怕！」

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》正式海報。（羚邦亞洲提供）《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》正式海報。（羚邦亞洲提供）

最新預告也同步公開全新聲優陣容，由最上嗣生聲演「島二郎」、鈴木實里聲演「人魚賽蓮」，主題曲《くつずれ》則由原作者nagano親自填詞，並由小八貓聲優田中誠人獻唱。

至於備受台灣粉絲關注的中文版配音陣容，目前仍處於保密階段，據悉每位配音員都經過原作者親自參與挑選，讓外界更加期待正式公開的那一天。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中