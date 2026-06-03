吉伊卡哇電影版7月登台 中文版上映時間曝光

〔記者鍾志均／綜合報導〕紅遍全球的療癒系天花板《吉伊卡哇》，終於要正式攻占大銀幕了！首部電影作品《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》日前公開90秒正式預告後立刻掀起熱烈討論，代理片商也宣布將於7月31日在台搶先上映日文原音版，8月7日接力推出中文版，陪粉絲度過最可愛的暑假。

小八貓。（羚邦亞洲提供）

這次劇場版改編自超人氣長篇篇章「人魚島篇」，故事從兔兔撿到的一張神秘傳單開始。傳單上寫著只要前往神秘島嶼完成簡單討伐任務，就能獲得100倍報酬，還有免費拉麵、免費甜點無限享用。面對這種宛如天堂般的條件，吉伊卡哇、小八貓和兔兔瞬間失去理智，興沖沖搭船出發展開度假之旅。

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然而，當眾人沉浸在美食與歡樂之中時，真正的危機才悄悄降臨。傳說中的人魚現身後，整座島嶼逐漸陷入詭異氛圍，一場前所未見的巨大風暴即將襲來。原本溫馨可愛的冒險故事，也瞬間轉變成充滿未知與緊張感的奇幻旅程，讓不少粉絲直呼：「這次的吉伊卡哇好像有點可怕！」

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》正式海報。（羚邦亞洲提供）

最新預告也同步公開全新聲優陣容，由最上嗣生聲演「島二郎」、鈴木實里聲演「人魚賽蓮」，主題曲《くつずれ》則由原作者nagano親自填詞，並由小八貓聲優田中誠人獻唱。

至於備受台灣粉絲關注的中文版配音陣容，目前仍處於保密階段，據悉每位配音員都經過原作者親自參與挑選，讓外界更加期待正式公開的那一天。

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