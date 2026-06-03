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娛樂 最新消息

KPOP二代團回憶殺！CLC宣布7月台灣合體

CLC將於7月19日在Zepp New Taipei開唱。（週末娛樂提供）CLC將於7月19日在Zepp New Taipei開唱。（週末娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「真的等到了！」曾陪伴無數K-POP粉絲青春的南韓女團CLC，終於要以完整團體之姿重返舞台。

迎接出道11週年之際，Sorn、丞延、Elkie、睿恩、恩彬與承姬6位成員宣布將於7月19日在Zepp New Taipei舉辦《CLC 11th Anniversary Concert : After All in Taipei》，許多粉絲激動直呼：「我的青春回來了！」

CLC自2015年以《Pepe》出道後，陸續推出《HobGoblin》、《BLACK DRESS》、《HELICOPTER》等代表作，在全球累積大批忠實粉絲。然而自2022年進入活動空白期後，團體再也沒有正式同台演出，讓許多Cheshire（官方粉絲名）始終留下遺憾。即使過去幾年成員各自在不同領域發展，粉絲仍不斷期待合體，如今這個願望終於成真。

CLC團體版海報。（週末娛樂提供）CLC團體版海報。（週末娛樂提供）

對於這場遲到了4年的重逢，成員們也難掩激動。承姬感性表示：「謝謝你們一直等待我們，CLC也會一直等待著Cheshire。」隊長丞延則感謝粉絲始終守護團體，「因為有你們，我才能再次站在這個位置上。」

近年回到泰國發展的Sorn更感嘆：「能夠再次和大家見面，真的像一場夢。」Elkie則坦言，CLC始終是人生中最重要的一部分，「能再用CLC的名字和成員一起創造回憶，對我來說意義非凡。」睿恩將這次相聚視為新的起點，強調「這不是結束，而是全新的開始」，老么恩彬則說：「只要有Cheshire在，CLC就會永遠存在」。

CLC演唱會門票分為A區5479元、B區4879元、C區3679元、D區2979元及身障席2739元，全區皆可加購1元粉絲福利。所有觀眾皆享有歡送及限定小卡福利，另有簽名小卡、全員簽名小卡、簽名拍立得以及6人對1人合照等豐富福利內容，門票將於7日中午12點於KKTIX正式開賣，更多活動資訊請鎖定主辦單位週末娛樂（WEEKENDPLAN ENT）官方社群。

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