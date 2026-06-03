瑜伽課爆賺3億？愛莉莎莎遭合夥人開撕控騙子 親揭收益真相

愛莉莎莎回應瑜伽課程爭議。（翻攝自threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber愛莉莎莎近年積極發展線上課程事業，未料近日卻捲入合作爭議。她與尼泊爾瑜伽老師共同推出的瑜伽課程日前遭對方公開指控，稱自己僅拿到課程收益的1%，更形容愛莉莎莎是「危險的操控者」，引發外界熱議。對此，愛莉莎莎昨（2）日晚間也發布影片親上火線回應。

愛莉莎莎表示，老師所稱「僅拿到1%收益」並非事實。她透露，雙方在課程開賣前便已談妥合作條件，除了保底報酬外，還另有分潤機制，而老師當時也接受相關金額安排。她進一步指出，自己甚至曾主動替老師爭取額外獎金，最後給老師的總金額也約達500萬元台幣。

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談到雙方關係為何生變，愛莉莎莎認為，去年課程推出後銷售成績亮眼、學員人數突破萬人，網路上開始出現關於課程收益的各種推估，甚至有人聲稱她從中獲利近3億元，讓老師逐漸產生「自己賺得太少」的想法。然而她強調，外界推算並未將製作成本、行銷費用等支出納入考量，實際情況與傳聞有很大落差。

愛莉莎莎也透露，雙方在課程上線後關係逐漸惡化，老師不僅曾對她有惡言攻擊，甚至在去年傳訊表示「你繼續騙自己，掰掰」，隨後退出群組並封鎖她。

她表示，從課程內容編排、銷售規劃、KOL宣傳腳本，到老師來台期間的生活安排，許多工作都是由她負責處理，因此她認為自己並未虧待對方，也問心無愧。

對於合作最終演變成公開指控，愛莉莎莎坦言感到遺憾，並認為雙方對於各自投入的工作內容與分工價值認知不同，才導致誤解與衝突逐漸擴大。

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