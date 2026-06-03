「IU前男友」入伍前賭一把 「姜會長」上身洗腦劇組

晉久（左起）、李宙明、導演高惠珍、田慧振、李濬榮出席《新進社員姜會長》記者會。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓新生代男神李濬榮近年堪稱演藝圈公務員，在《苦盡柑來遇見你》飾演IU前男友人氣暴漲後，《弱美男英雄Class 2》到《24小時健身俱樂部》，作品一部接一部；入伍前，他接下奇幻新劇《新進社員姜會長》，把自己活成另一個人。

《新進社員姜會長》改編自熱門網路小說，由《Penthouse上流戰爭》王牌編劇金順玉擔任創作者，結合靈魂交換、豪門繼承戰、私生女祕密與職場逆襲等元素，開播後收視迅速攀升，話題不斷。

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李濬榮在《新進社員姜會長》飾演足球選手和企業會長。（friDay影音提供）

劇中李濬榮飾演一名熱血青年，意外與由孫賢周飾演的企業會長靈魂互換，被迫以新進員工身分重返公司，阻止子女爭產、守住自己一手打造的企業王國。

為了演出被孫賢周附身後的模樣，李濬榮可說下足苦功。他透露開拍前便和孫賢周私下長談近6個小時，之後還瘋狂研究前輩歷年作品、廣告和訪談，仔細觀察說話節奏與肢體習慣。不過他強調自己並非刻意模仿，而是希望觀眾能自然相信這場靈魂交換。

最誇張的是，李濬榮甚至把角色帶進現實生活。拍攝空檔時，他經常用「姜會長」的口氣跟劇組聊天，動不動就冒出：「孩子，飯吃了嗎？不吃飯怎麼工作？」讓身旁工作人員哭笑不得。

搭檔演出的李宙明也忍不住爆料：「他真的比我爸爸還愛碎碎唸！」她透露自己早餐常只吃希臘優格，結果李濬榮天天叨念她要正常吃飯，活脫脫像個操心的長輩。兩人朝夕相處下培養出超自然默契，連導演高惠珍都笑說：「他們後來感情好到我得阻止他們一直聊天。」

《新進社員姜會長》李宙明（左）、李濬榮。（friDay影音提供）

談到為何選在入伍前接演這部奇幻劇，而非一般愛情作品，李濬榮坦言身邊不少人都曾提出疑問，但他始終認為自己的優勢就是敢於挑戰。「比起未來後悔沒嘗試過，我更想全力迎戰。」他更希望能在20代尾聲，把大家口中「最具突破性的演員」這稱號燃燒到最後一刻。

有趣的是，孫賢周也成了李濬榮最大的精神支柱。開拍首日，孫賢周特地打電話替他打氣：「從現在開始，你就是姜龍虎了，照自己的方式演就好。」這句話也讓李濬榮卸下壓力，全力投入角色中。

《新進社員姜會長》每週六、日晚間11點於friDay影音獨家更新。

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