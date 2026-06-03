霸總退燒了？《王室》許楠儁直球追愛爆紅 觀眾全暈船

許楠儁主演韓劇《我的王室死對頭》人氣直升。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《我的王室死對頭》最近話題、收視狂飆，原本戲迷衝著女主角林知衍追劇，看著看著卻被男主角許楠儁狠狠圈粉，這句話最近幾乎成了不少觀眾的共同心聲。

《我的王室死對頭》以朝鮮惡女附身現代女演員為題材的奇幻愛情喜劇，開播初期話題焦點幾乎都集中在林知衍的突破性演出。然而隨著劇情推進，飾演財閥三世「車世界」的許楠儁卻意外成為最大黑馬，不僅人氣暴衝，還被許多觀眾封為「2026最強直球男主角」。

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韓劇《我的王室死對頭》許楠儁直球追愛圈粉不少觀眾。（翻攝自Netflix）

劇中的車世界原本是冷血菁英、霸氣總裁代表，但愛上申瑞霜後卻逐漸露出反差萌。不只會吃醋、會失控，還會為了心愛的人當眾告白，甚至說出「我真的超迷戀申瑞霜」這種毫不掩飾的真心話，讓大批觀眾當場淪陷。

尤其第6集播出的「手腕之吻」更被封為年度名場面。當許楠儁一把拉住林知衍的手腕，在四目相接下低頭輕吻時，不少網友直接暴動。短影音在各大社群平台瘋傳，甚至有人直呼：「這比接吻戲還致命」、「眼神根本是犯規等級」。

韓網更出現大量留言表示：「原本為林知衍而來，結果徹底愛上許楠儁」、「終於懂什麼叫越看越帥」、「這種直球男主角已經快絕種了」。

隨著車世界與申瑞霜感情線持續升溫，《我的王室死對頭》收視率也同步起飛，最新第8集更突破10.4%，創下開播以來最高紀錄。從原本不被看好的奇幻愛情劇，一路殺進熱門韓劇榜單，許楠儁被韓媒認定是最大功臣之一。

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