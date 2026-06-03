孫淑媚戴碩士帽挨轟道歉！狄志為看不下去怒嗆：酸民真的有夠閒

〔記者邱奕欽／台北報導〕45歲金曲台語歌后孫淑媚日前順利完成世新大學傳播管理學系碩士在職專班學業，開心分享畢業喜悅卻因碩士帽戴法引發部分網友批評而致歉。對此，資深媒體人狄志為看不下去，直言「酸民真的有夠閒！」認為孫淑媚根本不需要為此道歉，並大讚她能兼顧演藝事業與學業相當不容易。

孫淑媚戴碩士帽的方式遭部分網友批評。（組合照，翻攝自臉書）」

孫淑媚近日分享出碩士畢業美照，不過有網友將焦點放在她的碩士帽上，質疑她戴得比較後方有誤，甚至認為做了不良示範；對此，孫淑媚坦言自己是第一次碩士畢業，不知道碩士帽有正確戴法，以為戴得好看就好，因此虛心接受指教並公開致歉。事實上，孫淑媚此次不僅順利取得碩士學位，還獲得傑出表現獎，並擔任領證代表上台接受表揚。

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針對爭議，狄志為昨（2日）公開表態力挺孫淑媚並嗆酸民「真的有夠閒」，認為外界根本沒有必要因為碩士帽戴法要求道歉，他表示比起帽子怎麼戴，更值得被看見的是孫淑媚一路走來的努力與付出。

狄志為提到，孫淑媚必須兼顧工作、演藝事業與學業，還要完成報告與論文，能夠順利畢業已相當不容易；曾就讀在職專班卻未能完成學業的狄志為，也坦言深知出社會後重返校園的困難，因此對孫淑媚格外佩服，更喊話「酸人的網友，做得到像孫淑媚這樣再來講」，再次恭喜她完成學業。

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