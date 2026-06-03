江俊翰「消失八點檔一年半」壓力爆棚！提前1個月見習 拍完秒失憶

〔記者蕭方綺／台北報導〕小鹿與阿甘主持娛樂節目《娛樂超skr》，進棚直擊民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝現場，看到江俊翰為了詮釋草根議長「開拍前一個月就來見習」的幕後祕辛，還有金鐘戲王藍葦華在夜市戲中「偷吃道具」的搞笑畫面。

江俊翰（中）拍《豆腐媽媽》，阿甘（左）、小鹿現場直擊。（民視提供）

江俊翰提到第一次與導演馮凱合作，內心其實非常緊張、壓力極大，加上他已經一年半沒拍戲，因此開拍前一個月就親自到拍攝現場「觀摩學習」，做足功課。為了完美立體化這位草根議長，江俊翰在定裝時特別與劇組討論，捨棄了中規中矩的西裝，改穿充滿江湖氣場的「改良式唐裝」；在演出時，他更刻意壓低嗓音頻率，用充滿厚重感的聲音來展現議長的威嚴與氣場。不過江俊翰也自爆，自己其實是「短期記憶型」的演員，雖然在現場背台詞速度極快，但只要一喊卡演完，大腦就會立刻自動「格式化」忘光光，逗趣的反差萌讓主持人大笑。

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藍葦華（左起）拍《豆腐媽媽》時偷吃拍攝道具「豆腐蕃薯」，被小鹿、阿甘抓包，3人索性開吃。（民視提供）

另一場夜市外景中，藍葦華與方琦帶著童星凱凱準備大嗑美食。不過劇情安排藍葦華一轉頭就去旁邊採買，戲份輕鬆到讓旁人羨慕直呼「這通告也太好賺！」藍葦華隨即幽默自嘲：「因為他們比較會演啦，我就負責去買東西！」

沒想到藍葦華隨後竟在旁偷偷大嗑起劇中的關鍵道具「豆腐薯薯」，當場被主持人阿甘與小鹿抓包！三人索性「原地開吃」在鏡頭前大快朵頤。藍葦華邊吃邊大力讚賞：「這真的蠻好吃！尤其那個醬料才是精髓！」

方琦拍《豆腐媽媽》背劇本靠「勤能補拙」一招。（民視提供）

面對劇組常有現場改劇本的震撼教育，演員們也各出奇招。方琦坦言自己腦容量比較低，為了「勤能補拙」，她只要遇到導演改動內容，就會立刻用手機錄音，再一字一句寫下來死記，敬業態度令人激賞。

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