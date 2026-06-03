花花公子其實是處男！姚淳耀被嚴藝文虧：看得出很努力裝年輕

張孝全、姚淳耀、黃迪揚不只《欠妳的那場婚禮》戲裡兄弟情濃厚，戲外也建立深厚情感。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕嚴藝文編導的新戲《欠妳的那場婚禮》找來張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚等人演出，在「馬子狗－後來解散篇」幕後花絮，可見姚淳耀飾演橫跨年輕與中年時期的團員「韓森」，首次挑戰跨世代角色的他表示這次飾演韓其森像是在演兩個完全不同的人。年輕時的韓其森很努力讓自己看起來很有魅力、在意女生眼光的人，「看起來像是個花花公子，很愛追求，他想要去把妹，但其實是個處男。」

姚淳耀在《欠妳的那場婚禮》首次挑戰跨世代角色，他認為像是在演兩個完全不同的人。（公視提供）

為此姚淳耀做了比較多外在上的準備，希望身體跟氣質都更接近以前玩樂團的人。而飾演中年的韓其森時，姚淳耀坦言：「我比較多從自己的狀態去投射。很多生理、心理上的變化，對於人生、感情、甚至自我價值的看法，也會跟年輕時不太一樣。」嚴藝文笑說，看得出來姚淳耀非常努力想融入年輕人。姚淳耀表示，和年輕時期的馬子狗相處時，真的會有一種「大家一起在衝」的感覺，像剛開始在拍戲的時候，因為很多東西都還在碰撞、摸索，反而建立出真實的青春感。

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黃迪揚在《欠妳的那場婚禮》一直是張孝全最大支持者。（公視提供）

黃迪揚則飾演另一位馬子狗靈魂人物「王永貴」成年版，他形容角色是「比較社會化」、「跨國CEO」，花絮中甚至出現他排練時用流利日文與客戶講電話的片段，熟練又油條的模樣，讓嚴藝文與蘇慧倫在旁笑翻。黃迪揚也分享，年輕時的王永貴是樂團的鼓手，節奏的控制者，所以在準備中年王永貴時，也試圖當這個團隊裡的控制者，「他是周可傑的司機、保母，也是經紀人，是一直在點醒周可傑、保護這個團隊的人。」

朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》中飾演年輕版的張孝全。（公視提供）

談到拍攝演唱會戲時的情緒，朱軒洋坦言自己當時焦慮到極點，姚淳耀則回憶：「他（朱軒洋）跟我們說『怎麼辦，我覺得我不行，我做不到』。」沒想到當下是裴子齊立刻安撫道：「你怕什麼？有我們在啊！」讓嚴藝文忍不住讚嘆：「他真的好像阿貴喔。」

朱軒洋也感性表示，當時站在舞台上，「左邊是韓森，右邊是阿貴」，能明顯感受到朋友們給他的力量，「突然就覺得周可傑有這樣的朋友一直陪著他，我就一直很難過。」姚淳耀透露，朱軒洋當場情緒潰堤爆哭，自己也是情緒澎湃，連唱歌都唱不出來，「喉頭整個哽咽住。」嚴藝文還笑虧：「難怪沒有你的聲音。」姚淳耀形容：「那個整個氛圍很像進到一個異世界，我來看十五年前，我們真的經歷了一個演唱會，我覺得很魔幻。」

不只戲裡兄弟情濃厚，戲外演員們也建立深厚情感。張孝全坦言，一開始不太確定要用什麼樣的方式靠近姚淳耀和黃迪揚，但有天在居酒屋拍戲時，自己因角色狀態陷入低潮，「我很沮喪、很焦慮，好像怎麼都不對。」當他開口說想喝酒時，黃迪揚與姚淳耀立刻默默陪他一起喝威士忌，「三個中年男子靜靜地陪伴，那一刻我真的覺得，他們是我的兄弟。」

張孝全分享在開拍前有跟朱軒洋討論各自對角色「周可傑」的看法，但在角色一致性及狀態上更多是來自嚴藝文導演的現場調整。（公視提供）

談到和朱軒洋同樣飾演周可傑，張孝全分享在開拍前有跟朱軒洋討論各自對周可傑的看法，但在角色一致性及狀態上，更多是來自嚴藝文導演的現場調整。朱軒洋則分享，除了聊一些關於周可傑的個性和飾演同一個人的表演方式，開拍後其實都是各自拍各自的部分。

《欠妳的那場婚禮》將於6月20日起，每週六晚間9點在公共電視及公視+上映，6月20日同步於Netflix全集上線。

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