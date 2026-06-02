曾為妻夫木聰電影做配樂得獎 Cicada音樂會重現台灣高山與冰島冰川之美

〔記者陳慧玲／台北報導〕當代室內演奏樂團Cicada參與由妻夫木聰及安藤櫻主演電影《那個男人》配樂製作，並以此片獲得日本電影學院獎「優秀電影音樂獎」，最近Cicada在Zepp New Taipei完成「凝視白色的邊界」巡迴音樂會，透過弦樂與鋼琴，試著描繪龐然沉重的氣候變遷議題。

Cicada音樂會讓觀眾有深沉感受。（風潮音樂提供）

Cicada音樂會，舞台在台灣山林的環境聲響中緩緩拉開序幕。Cicada首先帶來《碎石坡畔的湖與森林》，帶領觀眾走進翠池旁百年玉山圓柏的靜謐世界；緊接著《等待濃霧散開》以冷色燈光模擬高山迷霧，另外在演繹《走在冰川留下的路》，還有演唱會及專輯同名主打曲《凝視白色的邊界》時，舞台視訊也將觀眾帶往格陵蘭的峽灣及冰島的冰川健行步道，共同凝視永恆地景的變化。

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Cicada的音樂會有嚴肅的氣候變遷議題。（風潮音樂提供）

團長兼鋼琴手江致潔在介紹新專輯時表示 ：「這張專輯是關於冰河、氣候變遷與冰山，是我們在探尋了台灣很多年之後，藉由這個視角，來建立和其他島嶼的連結。」最後演出安可曲《湖面的盡頭》，全場響起熱烈掌聲。

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