「橫豎研究所」金世義雙手遭綁現身法院 金秀賢案迎重大轉折

金世義不認罪拚翻盤，雙手遭綁再上法院。（翻攝自X，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓娛樂圈最受矚目的風暴案再掀新進展！因涉嫌散布關於金秀賢與已故金賽綸的不實資訊而遭羈押的「橫豎研究所」代表金世義，今（2）再度現身法院，申請羈押適法性審查，希望爭取恢復自由之身。

據韓媒報導，今天下午金世義在法警戒護下進入首爾中央地方法院，由於雙手被束帶固定，全程未對媒體發言，神情嚴肅的走進法庭，這也是他遭到收押後，再次站上司法攻防第一線。

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南韓檢警認為，金世義過去透過YouTube頻道，多次公開宣稱金秀賢曾與未成年時期的金賽綸交往，甚至指控女方離世與債務壓力有關。此外，他還被控利用AI技術製作疑似金賽綸的偽造語音檔，藉此散播不實內容，重創金秀賢形象。

事實上，金世義上月出庭接受羈押前審查時，態度依舊強硬，直言相關指控「連基本事實都沒整理清楚」，全面否認犯罪。不過法院最終認定有滅證及逃亡風險，因此批准羈押。

隨著案件進入新階段，外界也將焦點放在金秀賢是否能逐步擺脫爭議陰影。尤其日前其律師才透露，經紀公司正慎重評估復出計畫，如今金世義再度出庭，也讓這場延燒數月的風波再度成為韓娛圈熱門話題。

究竟金世義能否成功翻案？還是案件將朝對金秀賢有利的方向發展，後續法院裁定結果備受關注。

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