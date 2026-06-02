「2026台灣音樂二三事」6至8月登場 邀李驥、林吟蔚等人主講

創作歌手暨演員林吟蔚將擔任講者。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕音樂不只是旋律，也可能成為改變人生的力量！桃園市立圖書館龍潭分館舉辦多年、深受好評的「台灣音樂二三事」系列活動，今年以「音樂‧回聲」為主題，自6月14日至8月29日登場，共4場講座邀請音樂人李驥、創作歌手暨演員林吟蔚、表演藝術工作者陳昭瑋及長年投入矯正教育的林家如擔任講者，從流行音樂、舞台表演到教育現場，分享音樂如何在人生不同階段留下深刻回聲。

桃園市立圖書館長施照輝表示，在日常生活中，音樂不只是背景，但在人生某些時刻，一段旋律、一首歌，卻可能陪伴人走過低潮、找到方向，甚至重新認識自己。「台灣音樂二三事」希望透過不同世代與背景的講者分享，帶領民眾重新聽見音樂與生命之間的連結，活動均免費參加。

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「2026台灣音樂二三事」6至8月登場。（桃園市立圖書館提供）

首場活動於6月14日舉行，由曾以「認錯」紅遍華語樂壇的李驥主講「從認錯到醒覺—音樂旋律的生命脈動」，身為「優客李林」創作核心人物，李驥不僅是歌手與創作者，也跨足教育、寫作與心理諮商領域。李驥將分享從1990年代至今，如何在人生不同階段持續與音樂同行。

6月21日由有「超甜歌姬」稱號、資深藝人安迪的女兒林吟蔚，暢談「在歌裡，找到自己—用台文翻轉台灣音樂圈的超甜歌姬」，她從「超級偶像」出道，到近年投入台語音樂創作與戲劇演出，林吟蔚將分享如何在不同角色之間，慢慢走出屬於自己的音樂道路。

7月4日的「舞台上的音樂人生」，邀請活躍於音樂、主持與表演領域的陳昭瑋分享跨界經驗，兼具歌手、柳琴演奏家與主持人身分的他，將分享表演者如何在不同舞台之間切換角色，以及舞台背後的準備、挑戰與自我定位，帶領聽眾看見音樂與表演交織出的多元人生樣貌。

系列最後一場於8月29日舉辦，由長年投入矯正教育、勵志中學前校長林家如主講「當音樂走進高牆」，並分享在教育第一線陪伴孩子的真實故事，談音樂如何成為矯正教育中的力量，幫助孩子建立自信，重新找到未來方向。

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