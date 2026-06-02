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娛樂 日韓

GD跨刀助陣！aespa新專輯橫掃38國 KARINA曝合作內幕

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓人氣女團aespa帶著第二張正規專輯《LEMONADE》強勢回歸，專輯發行後迅速衝進38個地區iTunes排行榜前十名，其中19個地區直接登頂冠軍，MV公開短短一天突破千萬觀看次數，再度掀起全球熱潮。

aespa攜新輯《LEMONADE》強勢回歸。（SM Entertainment提供）aespa攜新輯《LEMONADE》強勢回歸。（SM Entertainment提供）

正式回歸前，aespa便憑藉先行曲《WDA（Whole Different Animal）》引爆話題，最大亮點莫過於邀來韓流天王G-DRAGON跨刀合作。KARINA透露，歌曲從收到Demo開始，公司就已經在思考最適合的人選，「最後前輩爽快答應參與，真的非常感謝。」她更大讚GD以個人特色重新詮釋歌曲，讓作品完成度遠遠超出原本期待，直呼：「變得更帥、更完整了。」

除了GD，專輯還集結拉丁流行歌手Becky G以及Billboard冠軍嘻哈歌手Ty Dolla $ign等國際級陣容助陣，展現aespa進軍全球市場的企圖心。GISELLE表示，這次專輯收錄許多過去從未嘗試過的風格，希望讓大家看見不一樣的aespa。

aespa宣傳第二張正規專輯《LEMONADE》。（SM Entertainment提供）aespa宣傳第二張正規專輯《LEMONADE》。（SM Entertainment提供）

主打歌《LEMONADE》延續團體招牌未來感電子舞曲風格，卻加入夏日清爽氛圍。歌曲靈感來自經典諺語「If life gives you lemons, make lemonade. 」，傳達即使遭遇挫折與困境，也能將危機轉化成機會的正向能量。副歌中反覆出現的「I'll make it lemonade」，搭配宛如擠檸檬的洗腦編舞，被粉絲預測將成為今夏最強挑戰舞蹈之一。

值得一提的是，aespa即將展開全新世界巡演，首爾場將首度登上高尺天空巨蛋，而8月登場的台北大巨蛋演唱會門票更在開賣後火速秒殺，展現驚人的票房號召力。

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