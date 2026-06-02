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娛樂 最新消息

《搶銀行先修班》上演最狂劫案 網紅搶銀行竟破天荒社群直播

《搶銀行先修班》曝光首支預告。（索尼影業提供）《搶銀行先修班》曝光首支預告。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕全新動作懸疑電影《搶銀行先修班》首支預告今（2）日正式曝光，一登場便以超狂概念引爆話題，一群銀行搶匪不只搶錢，還把犯案過程全程直播，將驚險刺激的銀行劫案變成全球網友同步圍觀的社群狂潮。

電影由《子彈列車》、《死侍2》導演大衛雷奇執導，讓動作片迷的期待值瞬間拉滿。當搶案成為直播內容、當罪犯成為流量網紅，這場橫跨現實與網路世界的犯罪秀，也讓電影展現出有別於傳統搶案電影的嶄新魅力，精準擊中當代社群時代的瘋狂現象，讓觀眾跟著預告一起陷入這場既刺激又失控的社群犯罪風暴。

尼可拉斯霍特在《搶銀行先修班》化身網紅搶匪。（索尼影業提供）尼可拉斯霍特在《搶銀行先修班》化身網紅搶匪。（索尼影業提供）

大衛雷奇向來擅長打造高速飛車追逐、火爆槍戰與節奏明快的動作場面，這次碰上「搶案全程直播」這個極具現代感的原創概念，勢必讓每一場行動都更像發生在觀眾眼前的即時犯罪現場。從銀行內部的緊張對峙，到城市街頭的亡命追逐，再到網路世界同步沸騰的輿論戰，《搶銀行先修班》不只要搶銀行，更要搶下觀眾的腎上腺素。

除了動作大導大衛雷奇，電影更集結《超人》尼可拉斯霍特、《幕府將軍》澤井杏奈與《蝙蝠俠》柔伊克拉維茲等重量級卡司同台飆戲。故事描述一群深諳社群媒體操作的銀行搶匪，將一場場大膽搶案全程直播，卻不知道日益暴漲的網路聲量，已讓他們成為一名資深FBI探員與一位天才軟體工程師鎖定的目標。即使這對意想不到的追緝搭檔步步逼近，這群大盜仍不打算收手，反而決定突破極限，為了他們的信念押上一切，籌劃至今最野心勃勃的終極搶案。

《搶銀行先修班》將於9月4日在台上映，預告：

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