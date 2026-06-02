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娛樂 最新消息

踢爆《棒棒堂》前夫拿鐵家暴！ 陳佩佩突曬「協作父母」關鍵因素

陳佩佩（右）和拿鐵選擇當協作父母。（翻攝自臉書） 陳佩佩（右）和拿鐵選擇當協作父母。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自知名節目《我愛棒棒堂》出道的男團「4ever」前成員拿鐵（許豪恩），去年遭前妻「分手妹」陳佩佩爆料「婚內家暴」情事，很多人可能會以為這兩人應該會恨透彼此、老死不相往來了吧！沒想到，離婚4年後，兩人昨（1日）手持《結婚滅亡》一書大方同框，陳佩佩更在臉書發文，吐露走過婚變陰霾的心路歷程，今（2日）則轉而從拿鐵角度，分享「協作父母」的互動日常，並謝謝網友的鼓勵。

當一段親密關係走到盡頭，強求「退回朋友關係」有時流於虛假，甚至可能帶來二次傷害；而懷抱恨意老死不相往來，又會讓無辜的孩子夾在中間受苦。「協作父母」（Co-parenting）正是解開這個死結的最佳方案。

陳佩佩昨天發文寫道：「很多人應該很傻眼，為什麼我們可以在一起七年？分開就算亂吵一通，還可以當協作父母⋯因為我們熱愛地獄梗！」

她今天發文如下：

從小孩和我的談話，我發現拿鐵確實心裡經歷了很大的震盪，我不知道他有改變什麼，畢竟我沒有再和他更多接觸了，但我親眼看到的是，囉姐（大女兒）很愛跟他鬥嘴，但還是能笑嘻嘻地帶過（不像從前那樣劍拔駑張），寧妹（小女兒）還是像小軟糖一樣，黏著拿鐵一直撒嬌，而拿鐵還是一樣的傲嬌，明明兩個一直抱來抱去，嘴裡還是說著傳統亞洲長輩愛說的，那些碎碎念的廢話。有時候看起來很鬧，但確實關係都變好了，我的防備當然也慢慢卸下來。

離婚對我跟他來講，真的都是一段很難熬的日子，我們都有各自試著認識更多不同的異性，也不斷在反思如何讓自己成為更好的人。我們還在學習，但想讓孩子看到有愛的互動而不是傳遞恨。我們盡可能努力做到。

我想如果可以成為一個和諧的離婚協作父母，可以讓孩子看到不一樣的人際互動，也許會是一個很好的榜樣。

我們都可能會吵架，但我們真的都懂得如何和好嗎？

總而言之，這條路上我們還在學習，但不變的是，愛與善良我們努力地往前走。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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