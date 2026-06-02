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中國實境綜藝慘了！整車藝人「沒繫安全帶全靠P圖」 中共當局震怒發聲

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國實境綜藝節目《這是我的西遊2》近日爆出「P圖安全帶」爭議，多名藝人在搭車畫面中疑似未實際繫上安全帶，後製團隊卻以特效加工補上安全帶畫面，引發網友質疑。事件不僅竄上微博熱搜，更罕見驚動中共公安部交通管理局發聲譴責，震怒強調「安全容不得自欺欺人」，並點名公眾人物應以身作則。

《這是我的西遊2》遭抓包整車藝人的安全帶疑似為後製加工，引發中國公安部交通管理局公開發聲譴責。（翻攝自微博）《這是我的西遊2》遭抓包整車藝人的安全帶疑似為後製加工，引發中國公安部交通管理局公開發聲譴責。（翻攝自微博）

《這是我的西遊2》5月29日播出的節目內容中，多位藝人來賓在車內移動時，被眼尖觀眾發現身上的安全帶線條與角度不自然，遭質疑是後製加工而成的「P圖安全帶」，不過截至目前製作單位及相關藝人皆尚未回應。相關畫面在網路瘋傳後，引發大批網友討論，怒斥節目組寧可花時間修圖，也沒有要求藝人依規定繫好安全帶，做法相當不妥。

事件延燒後，有觀眾進一步指出類似情況並非首次出現，另一檔綜藝實境節目《奔跑吧》過去也曾被發現疑似出現後製安全帶畫面。對此，中共公安部交通管理局震怒發聲，強調道路交通安全法規明定，車輛行駛時駕駛及乘客皆應依規定使用安全帶，並警告綜藝節目與公眾人物擁有強大示範效應，不應帶頭違法。

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