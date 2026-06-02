從佛教CEO到階下囚 央視曾替釋永信背書如今重判24年

中國河南嵩山少林寺前住持釋永信遭重判24年。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾被外界封為「佛教CEO」的中國河南嵩山少林寺前住持釋永信，近年深陷爭議風暴。除了遭爆涉及財務問題、違反佛門戒律外，更被傳出私生子等醜聞。如今案件終於有了重大進展，釋永信因職務侵占、挪用資金等罪名，一審遭重判有期徒刑24年，震撼各界。

更引發外界關注的是，在中國官方公布的判決通報中，已經看不到「釋永信」三個字，取而代之的是他的俗名「劉應成」，此舉也被解讀為其出家身分已遭撤銷，法號不再被官方承認。

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據了解，釋永信俗名劉應成，16歲時進入少林寺出家修行，22歲便開始主持寺院事務，並於1999年正式接任少林寺方丈。憑藉強勢經營手腕，他將少林寺從傳統宗教場所打造為跨足地產、工程、文化授權及基金會等領域的龐大商業體系，因此獲得「佛教CEO」稱號。

在事業巔峰時期，釋永信不僅是中國佛教界代表人物，更曾擔任全國人大代表及中國佛教協會副會長，擁有極高社會地位與影響力。

不過根據官方調查結果，劉應成於2023年至2025年間，涉嫌利用職務便利侵占、挪用少林寺資產，並涉及向相關官員行賄等行為。案件涉及金額高達3億元人民幣，折合新台幣約14億元，規模相當驚人。

中國河南嵩山少林寺方丈釋永信（左），曾來台拜會。（資料照，記者簡群育攝）

判決消息曝光後，不少人也重新翻出十年前轟動一時的「釋永信十宗罪」事件。當時網路曾流傳大量爆料，指控其涉及財務、生活作風及權力濫用等問題，但相關指控最終未被採信。

彼時不僅多位官員出面力挺，官方媒體央視更曾製作專題節目為其澄清，強調相關爆料內容缺乏事實依據，使得事件逐漸平息。

然而多年後，隨著案件進入司法程序並遭判有罪，外界開始質疑當年種種爭議是否早已有跡可循。值得注意的是，在判決結果出爐後，中國佛教協會也迅速與其切割，而過去與其關係密切的部分政商人士，同樣陸續失勢或淡出公眾視野。

從備受推崇的少林寺方丈，到如今遭判刑24年的罪犯劉應成，這位曾站上中國佛教權力巔峰的人物，人生際遇可說出現戲劇性逆轉。

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